En el marco de la campaña global Mickey y Amigos, un grupo de influencers locales, formaron parte de la producción audiovisual que presenta la colección en Perú. Sofía Santaella, Briana Otero, Mateo Pueyo, Osiris Odhalys y Marcelo Frisancho son los jóvenes elegidos para participar en el video que destaca la moda inspirada en los icónicos personajes de Disney.

En el video que presenta la colección, los influencers transmiten los valores de la campaña global Mickey y Amigos, a la audiencia con un mensaje positivo de amistad y unión.

Dentro de la colección Mickey y Amigos presentada en Perú se pueden encontrar polos, poleras, jeans, juegos de mesa, entre otros, inspirados en los personajes de Disney. Los productos estarán disponibles desde hoy en las tiendas físicas y plataformas virtuales de Calimod, Tizza, OE, Ripley, Falabella, Pionier y SQZ.

Los jóvenes se juntaron para presentar la nueva línea de ropa de Disney inspirada en Mickey Mouse. (Foto: Disney Press)

Una amistad icónica

Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Goofy, Daisy y Pluto comparten una amistad que ya lleva casi un siglo de vida. Con personalidades disímiles pero un fuerte sentido compartido de unión y lealtad, estos adorados personajes de Disney conquistan desde hace décadas a distintas generaciones de fans con historias divertidas, conmovedoras y, sobre todo, memorables. Leal, cariñoso y amable, Mickey suma alegría y sentido común al grupo. Siempre se encuentra dispuesto a ayudar, especialmente, cuando sus amigos se meten en problemas. Minnie, por su parte, es dulce, bondadosa y protectora. Con su naturaleza independiente optimista y generosa, disfruta mucho del tiempo compartido con sus amigos y siempre está dispuesta a divertirse. Astuto y lleno de energía, Donald es el miembro más impaciente y terco del grupo, pero es muy fiel a sus amigos y, detrás de ese temperamento cambiante, esconde un corazón de oro. Goofy es amigable, torpe y eternamente optimista. Si bien suele cometer algunos errores, siempre tiene la mejor de las intenciones y es capaz de ablandar el corazón de cualquiera. Daisy es enérgica, sofisticada y muy encantadora. Es una romántica empedernida y, aunque suela perder la paciencia fácilmente, es una amiga fiel y siempre está dispuesta a compartir momentos mágicos con el grupo. Pluto, por último, es un perro tan adorable como leal. Es capaz de seguir a Mickey, su dueño, hasta el fin del mundo y está siempre dispuesto a unirse al grupo en sus aventuras.

Acerca Disney Consumer Products, Games and Publishing

Disney Consumer Products, Games and Publishing (CPGP) lleva la magia de las marcas y franquicias de The Walt Disney Company, incluidas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más, a la vida cotidiana de familias y fanáticos de todo el mundo a través de productos y experiencias en más de 100 categorías minoristas, desde juguetes y camisetas hasta aplicaciones, libros, videojuegos y más. Una división del segmento de Disney Parks, Experiences and Products, las operaciones globales de CPGP incluyen: el negocio de licencias más grande del mundo, una de las marcas editoriales para niños más grandes, un licenciante líder de juegos interactivos en todas las plataformas, las ubicaciones de Store in Store en toda la región y el e-shop en DisneyLatino.Com/Shop y Disney.Com.br/Shop (disponible para Brasil, Colombia y México).