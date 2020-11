A su vez, quienes quieran sumergirse aún más en el mundo de The Mandalorian también podrán disfrutar en Disney+ de Disney Gallery: The Mandalorian, una serie de ocho documentales que corre el telón de The Mandalorian para revelar sus diferentes facetas a través de entrevistas, grabaciones detrás de cámara y conversaciones de mesa redonda moderadas por Jon Favreau, creador de la serie. La primera temporada completa y los nuevos episodios de The Mandalorian y Disney Gallery: The Mandalorian estarán disponibles desde el 17 de noviembre para toda Latinoamérica solo en #DisneyPlus.