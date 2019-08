Divorcio de Ku Hye Sun y Ahn Jae Hyun: todo sobre la escandalosa separación de los actores de Blood

Ahn Jae Hyun y Ku Hye Sun han oficializado su divorcio en medio de la polémica. Ambos actores, cantantes y modelos surcoreanos, fueron considerados en su momento como la pareja del siglo, casándose el 21 de mayo del 2016. Ahora, más de 3 años después, decidieron dejar la relación a un lado para continuar por caminos separados oficialmente.

Esta no ha sido una separación sencilla. Muy aparte de los sentimientos encontrados dentro de cada uno, una serie de capturas circularon por Internet incluso antes que se oficializara todo el tema, lo cual causó un enorme revuelo en las redes sociales.

En la mañana del 18 de agosto, Ku Hye Sun desató la polémica al publicar una conmovedora foto de su matrimonio con un mensaje "Te amo, Ku Hye Sun, Te amo, Gu Hye Sun," junto a un mensaje donde se revelaba que su esposo le pediría el divorcio.

Ella publicó una foto que dice "Te amo, Ku Hye Sun, Te amo, Ku Hye Sun," junto a un mensaje donde se revelaba que su esposo le pediría el divorcio (Foto: Instagram) Ella publicó una foto que dice "Te amo, Ku Hye Sun, Te amo, Ku Hye Sun," junto a un mensaje donde se revelaba que su esposo le pediría el divorcio (Foto: Instagram)

"Después de perder nuestra chispa, mi esposo tuvo un cambio en su corazón y quiere el divorcio, y yo quiero seguir casada. (La próxima semana, representantes de mi esposo publicarán un reporte a la prensa y yo les digo que son completamente falsos. Espero que la verdad salga a la luz)".

Poco después, ella publicó en Instagram una serie de fotos sobre las conversaciones que tuvo junto a su ex-pareja, donde parece ser que se habían puesto de acuerdo con el tema del divorcio, aunque aún estaban decidiendo cómo abordar el tema con sus familiares.

Específicamente, la publicación tenía como descripción "mi madre ha recibido un shock y no tiene buena salud, es por eso que publiqué estas palabras. Lo siento mucho". Al parecer, la noticia de la separación de los actores chocó bastante a la madre de Ku Hye Sun.

Las imágenes fueron borradas poco después, aunque alguien tomó captura de ellas y se hicieron virales. Al poco tiempo, la agencia HB Entertainment hizo eco sobre todo lo que estaba pasando, comentando que se encargarían en el momento adecuado.

No tuvo que pasar mucho para que la misma publicara el comunicado oficial del divorcio donde se explicó lo que pasó entre ambos actores:

"Hola, somos HB Entertainment. Deseamos dar una explicación sobre la situación entre nuestros actores Ku Hye Sun y Ahn Jae Hyun que se publicó hoy el 18 de agosto. A pesar del aliento y las expectativas de muchos, los dos actores llegaron recientemente a un punto en el que sintieron que ya no podían mantener su matrimonio debido a varios problemas, y después de una conversación seria, ambos acordaron divorciarse.

Como agencia de los dos actores, respetamos la decisión que tomaron después de largas y sinceras conversaciones en los últimos meses, y esperamos que lleven vidas más felices por separado en el futuro. Ku Hye Sun recientemente nombró a un abogado y redactó un acuerdo de divorcio, que luego envió a Ahn Jae Hyun y solicitó que él también designara rápidamente a un abogado y realizara los pasos necesarios.

Ku Hye Sun expresó que deseaba solicitar el divorcio en agosto y completar el proceso de divorcio en septiembre. Y junto con el acuerdo de divorcio, Ku Hye Sun envió un borrador de la declaración que distribuiría a la prensa. Sin embargo, nos encontramos hoy con un artículo que tenía la publicación en las redes sociales de Ku Hye Sun (sobre el divorcio) y tanto Ahn Jae Hyun como nuestra agencia quedaron desconcertados.

Como su publicación omitió el hecho de que el divorcio se basó en un acuerdo mutuo después de conversaciones serias, y simplemente declaró que ella no quería el divorcio, lamentamos sentir la necesidad de explicar el proceso a pesar de ser su vida privada.

Aunque esto es parte de su vida privada, simplemente deseamos, como su agencia, que ninguna de las partes se vea afectada por esto. Nos disculpamos por causar preocupación a tanta gente."

El supuesto borrador que envió Ku Hye Sun (Foto: HB Entertainment) El supuesto borrador que envió Ku Hye Sun (Foto: HB Entertainment)

Junto a esta declaración oficial de la compañía, también se adjuntó una declaración en borrador de Ku Hye Sun sobre el acuerdo de divorcio, uno que se incluiría junto al anuncio oficial del divorcio de ambos actores.

"Hola, soy Ku Hye Sun. Primero, me disculpo profundamente por traer malas noticias a las personas que me han amado y me mostraron su apoyo a mi vida de recién casada. Ahn Jae Hyun y yo acordamos terminar nuestro matrimonio y comenzamos el proceso de divorcio, presentando nuestra solicitud de divorcio ante el Tribunal de Familia de Seúl en agosto (fecha en blanco) 2019."

Nos hemos amado y hemos sido muy felices. Sin embargo, también hemos aprendido que existe una brecha entre nosotros, y deseamos terminar las cosas en términos más felices antes de que esa distancia se amplíe, y pensamos que sería mejor recorrer nuestros caminos separados.

Con respecto a nuestro divorcio, dado que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias vidas personales y continuaremos nuestras carreras de actuación en el futuro, pedimos que se deje como un asunto personal y no deseamos especulaciones sin fundamento o malentendidos innecesarios.

Trabajaré más duro para pagar su amor con mejores proyectos y actividades en el futuro. Gracias. De Ku Hye Sun." Finaliza el comunicado en borrador. Entonces, si la actriz estaba en conversaciones sobre el divorcio, ¿por qué publicó las fotos de una conversación personal con su esposo? Ella misma lo explicó en sus redes sociales.

"Ayer, tenía prisa por subir lo que hice porque esperaba que se hicieran declaraciones oficiales hoy. Aunque estábamos en el proceso de hablar un divorcio, todavía no habíamos firmado o acordado una decisión final. La declaración oficial se hizo sin consultarme. Solo deseo proteger a mi familia."

Junto a esta descripción, Ku Hye Sun publicó otros mensajes de texto donde ella intenta comunicarse con Ahn Jae Hyun. El primero, solo menciona "dice que están en una llamada. Llámame de regreso," a las 1:40 am KST. El segundo mensaje de texto fue enviado a las 2:02 am KST y se lee lo siguiente:

Ku Hye Sun y el mensaje que le escribió a su esposo (Foto: Instagram) Ku Hye Sun y el mensaje que le escribió a su esposo (Foto: Instagram)

"Dice que tu línea sigue ocupada a esta hora. Me reuní y hablé con nuestro director de la junta hoy y me dijeron que le dijiste al CEO que había leído los mensajes de KakaoTalk de ti y el CEO hablando mal de mí, y que le tenía fe en nuestro matrimonio y que nuestra agencia había sido dañada.

No creo que sea correcto que la agencia maneje nuestro divorcio. Ellos incluso declararon que si lo quiero, ellos podrían terminar mi contrato y pienso que es lo correcto para mí dejar la agencia. Sé que desde el momento que deje la compañía, habrá rumores sobre nuestro divorcio, así que quiero divorciarme inmediatamente, tal como querías.

Pero si dejo la agencia y conseguimos el divorcio, no tendré trabajo así que por favor envíame el balance de nuestra casa de Yongin. Y anotemos todas estas promesas con nuestros abogados y revisemos el proceso de divorcio. Las razones siguen siendo las mismas que antes. Tú cambio de corazón, daño de la confianza y aceptaré ese hecho. Di la verdad, envíame el balance."

El 21 de agosto, Ahn Jae Hyun compartió su versión del divorcio en un mensaje extenso. Con todo el escándalo circulando en las redes sociales, no había una comunicación oficial del actor hasta ahora. ¿Su objetivo? Desmentir a su pareja con su propia verdad.

Ahn Jae Hyun explica en varias ocasiones que Ku Hye Sun ha distorsionado la verdad, explicando las circunstancias de sus mensajes de texto. El actor menciona que la pareja ha estado viviendo aparte desde que acordaron divorciarse:



"Ella le mintió a los guardias de seguridad donde yo estaba viviendo solo diciendo que había perdido su llave. Luego de recibir una de repuesto, entró a mi apartamento. Ella me dijo que ‘no era traspaso, entré porque soy tu esposa’. Entonces ella agarró mi celular e hizo grabaciones. Yo estaba dormido en ese momento y estaba muy conmocionado por su comportamiento".

Además, Ahn Jae Hyun señaló que el dinero acordado para el divorcio ya le había sido entregado a ella, considerando el primer monto que ella demandó, pero desde entonces ha hecho más pedidos adicionales forzándolo a pedir un préstamo y vender su casa. Adicionalmente, admite que ha vivido un cuadro de depresión desde que se casó, teniendo que utilizar pastillas para calmar los síntomas.

Pero esto no es todo, Ku Hye Sun volvió a publicar en su Instagram una respuesta al mensaje en cuestión donde hace acusaciones más directas con respecto a su esposo. Ella menciona que poco a poco Ahn Jae Hyun se fue alejando de ella, sumiéndose en el alcohol y cuando le preguntó qué pasaba, simplemente comenzaban a pelear.

Ella acusa indirectamente a su pareja de haber hablado con otras mujeres durante el matrimonio, e incluso hace mención a la vez que entró en su departamento, aunque no niega ni explica todo lo que hizo mientras su esposo dormía cuando ingresó.

Pero lo más sorprendente fue que ella reveló que él le había dicho que ya no la sentía sexy, que quería divorciarse lo más pronto posible y que ella se sentía como una verdadera fantasma en su propia casa. "La mujer que alguna vez amaste tanto se convirtió en un zombie. Incluso ahora".

Por ahora solo queda esperar a que todo el problema se solucione entre ambos. La compañía no se ha pronunciado sobre acciones legales por hacer públicos sus problemas personales, así que es probable que a partir de ahora todo quede en la mesa de negociaciones del divorcio.