El lunes 7 de agosto, amigos y familiares de Willie Perry Jr, más conocido como DJ Casper, confirmaron la muerte a los 58 años del cantante, recordado por su exitoso tema “Cha Cha Slide”, que causó furor en radios y cadenas de televisión en 1998.

Si bien el también compositor norteamericano tocó la fama gracias a su popular tema, al cual incluso le añadió una segunda parte, este también lanzó otros tres discos en sus casi 25 años de carrera artística.

Considerado por algunos como uno más de la lista de los “One hit wonders”, lo cierto es que la popularidad del tema le permitió a la celeb de Estados Unidos aparecer en la sexta temporada de “Orange is the new Black” como un guardia haciendo una línea de baile con los presos.

DJ Casper fue una figura muy querida en el área de Chicago (Foto: officialdjcasper / Instagram)

¿QUIÉN FUE DJ CASPER?

William Perry Jr., nombre real del artista, nació el 31 de mayo de 1965 y esta conocido como “DJ Casper” o “Mr. C The Slide Man”, esto último en referencia a “Cha Cha Slide”, su popular éxito que lanzó en 1998.

Si bien siempre mostró su talento para la música, no sería hasta el lanzamiento de su popular canción que alcanzaría la fama. Curiosamente, el origen de la canción está relacionada con el apoyo que le daba a su sobrino, un entrenador personal de Chicago, quien le encargó una composición para su rutina de ejercicios.

El tema fue muy popular entre los deportistas, hasta que un sello importante vio el potencial y decidió llevarlo a un escenario internacional, convirtiendo la rutina de baile y las órdenes de Casper en un éxito, el cual se mantiene en bodas, fiestas infantiles, eventos deportivos y más.

La letra animaba a los bailarines a “deslizarse hacia la izquierda e derecha”, “aplaudir”, llegar “hasta el suelo”, entre otras indicaciones valoradas en rutinas de ejercicios.

¿DE QUÉ MURIÓ DJ CASPER?

El cantante venía arrastrando problemas de salud por varios años. A los 22 años superó un aneurisma cerebral y superó de forma exitosa una cirugía ocular por desprendimiento de retina.

Del mismo modo, Casper también había combatido el cáncer, enfermedad que en 2019 superó, tal como este confirmó a los medios, indicando que la condición se encontraba en remisión.

“Cualquiera que esté pasando por un cáncer, sepa que tiene cáncer y el cáncer no lo tiene a usted”, indicó en un mensaje positivo a ABC7 de Chicago, en declaración recogidas por The Guardian.

Lamentablemente, la enfermedad regresó años después y pese al tratamiento, falleció a los 56 años, tal como anunciaron sus deudos.