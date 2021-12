¿Qué pasó con Kıvılcım en “Doctor milagro”? El personaje de Özge Özder fue uno de los que partió de la telenovela turca “Mucize Doktor”, dejando muchos comentarios detrás de esa parte de la histoira de Ali Vefa, interpretado por Taner Ölmez. Este es uno de los momentos más impactantes de la ficción turca que se ha convertida en la favorita de la pantalla chica a nivel internacional.

El drama médico apareció por primera vez el 12 de setiembre de 2019 y se convirtió en uno de los programas más vistos de Fox Turquía. De esta manera, salió de las fronteras turcas y se consolidó como uno de los fenómenos mundiales.

La serie también ha quedado en la historia de la televisión como una de las versiones más elogiadas y populares de “Buen doctor”, la producción surcoreana de 2015 que ya ha tenido una adaptación reconocida a nivel mundial como “The Good Doctor”.

Junto a la historia estadounidense, “Doctor milagro” ya es una de las inolvidables ficciones que han aparecido en la pantalla con Ali Vefa como personaje central. Sin embargo, el elenco también ha brillado por sus grandes papeles en la trama, como el de Kıvılcım de Özge Özder.

Özge Özder también es Derya Samanlı en "Infiel". (Foto: Medyapim)

¿CÓMO FUE LA MUERTE DE KIVILCIM EN LA TELENOVELA TURCA “DOCTOR MILAGRO?

Kıvılcım, el personaje de Özge Özder en “Doctor milagro”, murió en una explosión sucedida en el subterráneo del hospital Beryahat, después de que fuera secuestrada por un paciente. El fallecimiento repentino de la malvada de la serie dejó consternados a los seguidores de la historia de Ali Vefa, interpretado por Taner Ölmez.

Ante esto, la actriz Özder fue quien salió a despejar las dudas con respecto a su salida y los rumores de que había renunciado a la ficción. En realidad, ella no quería despedirse de su papel que generaba una serie de sentimientos entre los fanáticos de “Mucize Doktor”, lo que la hacía importante para la trama.

“Queridos míos, me escriben desde todos los canales a los que pueden llegar y están enojados conmigo, ¡pero la decisión que tomó Miracle Doctor sobre Kivilcim no es mi decisión! El título de” izquierda “en las noticias es muy engañoso. La decisión no es mía y lo siento mucho más que tú... con cariño...”, tuiteó la estrella turca sobre la abrupta muerte de Kıvılcım.

¿QUIÉN ES ÖZGE ÖZDER?

La actriz y modelo nació en Turquía el 1 de abril de 1978. Empezó su carrera artística en el modelaje, no sin antes participar en las obras teatrales de su escuela secundaria. Cuando terminó el colegio se inscribió en el Conservatorio Estatal de Teatro de Ankara, donde se graduó en el 2000.

Su sueño de vivir del arte empezó prontamente y participó en diversos programas como ‘’Haziran Gecesi’' y ‘’Dudaktan Kalbe’', recibiendo múltiples elogios del público. Asimismo, tiene más de 20 años trabajando en el teatro y cine turco.

¿DE QUÉ TRATA “DOCTOR MILAGRO”?

“Doctor Milagro” narra la historia de Ali Vefa, un joven que presenta un trastorno del espectro autista y con síndrome de Savant, que se convierte en un genio de cirugía pediátrica.

De niño, Ali fue abandonado por su padre quien lo entrega en adopción. Él creció lleno de carencias a través de distintos orfanatos, pero a pesar de las dificultades se graduó en la facultad de medicina con el primer lugar y consiguió trabajo en la unidad quirúrgica en el Hospital Berhayat de Estambul.

El equipo médico verá alterada su rutina cuando el joven se une al equipo como auxiliar de cirugía. El síndrome de Savant o síndrome del sabio es algo que en un principio le dificultará a Ali la comunicación con sus compañeros y pacientes. Sin embargo, Ali irá ganándose el cariño y el respeto de todos.

Taner Ölmez como Ali Vefa, el protagonista de "Doctor milagro". (Foto: MF Yapim)

¿QUÉ LE SUCEDIÓ AL HOSPITAL BERHAYAT TRAS EL FINAL DE “MUCIZE DOKTOR”?

El hospital Berhayat de “Doctor milagro” en realidad se llama MedikalPark Hospital, sigue funcionando en el distrito de Pendik, en Estambul, Turquía, y se ha convertido en una atracción turística por la fama mundial de la telenovela turca.

Después del final de “Mucize Doktor”, los espacios donde se rodó la novela volvieron a cumplir su función original de ser consultorios médicos, sobre todo por la pandemia del COVID-19, que golpeó duramente al sistema de salud a nivel mundial.

Sin embargo, el centro de salud de 14 pisos ha mantenido algunas características que se vieron en la historia de Ali Vefa y Nazli, como la colgante “araña” de cristales y los sillones amarillos. También están los vidrios espejados en el que Ali se vio al inicio y en el cierre de “Doctor milagro”.

¿”DOCTOR MILAGRO” ESTÁ EN ALGUNA PLATAFORMA DE STREAMING?

Si bien “Doctor milagro” se emite en Colombia, Argentina, Perú y México, también se puede ver en la plataforma de streaming HBO Max, que se encuentra disponible en Latinoamérica, con un pago por la suscripción. En dicho espacio se encuentran todos los episodios.

Doctor Milagro es una de las novelas turcas con más popularidad a nivel internacional. Sin embargo, la historia original del drama surgió en Corea. ¿Sabías que a la fecha hay cuatro adaptaciones de esta serie? Aquí te contamos cuáles son.