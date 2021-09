Ezgi Asaroglu es la encargada de interpretar a Ezo en “Doctor milagro” (“Mucize Doktor” en su idioma original), televisión turca escrita por Pınar Bulut y Onur Koralp. El personaje de la actriz de 34 años es una joven con bipolaridad que se convierte en amiga incondicional de Ali Vefa (Taner Ölmez).

Mientras algunos fanáticos del melodrama tenían la esperanza de que Ezo y el cirujano con autismo se volvieran algo más que amigos, otros rechazaban la idea porque sentían que venía a ocupar el lugar de Nazli.

En una entrevista con Fox Turquía, Ezgi Asaroglu habló sobre su personaje en “Doctor milagro”. “Si no hubiera interpretado a Ezo, definitivamente me habría quedado en mi mente”, aseguró.

Ezo se convirtió en amiga incondicional de Ali Vefa, el protagonista de "Doctor milagro" (Foto: MF Yapım)

EZGI ASAROĞLU HABLÓ SOBRE LA BIPOLARIDAD DE EZO

La actriz contó lo que significó para ella darle vida de la joven con bipolaridad. “El hombre es una criatura compleja llena de contradicciones. ¿Quién de nosotros puede afirmar ser completamente predecible? Los complejos sentimientos y pensamientos que cada persona tiene en su interior solo fluyen de manera más violenta, irregular y rápida en Ezo. Si bien el hecho de que veamos esto directamente en acción lo hace impredecible, también me parece bastante “humano”. Sobre todo, prefiere interpretar a diferentes personajes, lo disfruto. Ezo, por otro lado, es un personaje divertido para jugar con capas de colores como si contuviera muchos personajes diferentes”, indicó.

“El hecho de que el personaje tenga un trastorno bipolar del estado de ánimo también me creó una responsabilidad separada durante la preparación para el papel. Me di cuenta de que sabía menos sobre esta enfermedad que no se puede tomar a la ligera de lo que pensaba. Espero que podamos crear conciencia para que las personas tengan más tolerancia con quienes tienen trastorno bipolar del estado de ánimo”, señaló Ezgi Asaroglu.

Asimismo, agregó: “A medida que la enfermedad de Ezo comenzó a surgir en la serie, me alegró observar que la audiencia comenzó a sentir empatía con el personaje. Mientras Ezo flota en su propio mar de emociones con los ataques agotadores que ha experimentado, encuentra un amigo al que aferrarse y la alegría infantil que experimenta, creo que es muy conmovedor. Creo que todos necesitan un amigo en su vida que los ame tal como son”.

Sobre lo que la llevó a aceptar ese personaje en “Doctor milagro” dijo: “El factor más importante en mi decisión es este sentimiento que el personaje crea en mí. Ningún personaje que haya leído en mucho tiempo ha tenido mariposas en mi estómago. Pensé que había encontrado lo que estaba buscando. Cuando me reuní con nuestra productora Asena Bülbüloglu, nuestro director Yusuf Pirhasan y nuestro guionista Pinar Bulut, me alegré aún más de ver que nos acercamos al personaje con el mismo entusiasmo”.

“Es fantástico trabajar con MF Production. Detrás de escena y frente a la cámara, todos en el equipo me saludaron increíblemente calurosamente y comenzamos a trabajar en armonía como si hubiéramos estado juntos desde el principio; Contamos con un ambiente de trabajo agradable. Esto también se verá reflejado en la pantalla, ya que surgieron reacciones positivas de la audiencia”.