La segunda temporada de “Doctor Milagro” (“Mucize Doktor” en su idioma original) ya se emite en algunos países del mundo. La telenovela turca sigue conquistando los corazones del público a partir de la historia de Ali Vefa (Taner Ölmez), un médico cirujano con trastorno del espectro autista y síndrome del sabio.

En esta nueva entrega de “Doctor milagro” algunos personajes le dirán adiós al drama turco, mientras que otros llegarán para cautivar a los televidentes con sus historias. Este es el caso de Ezo Kozoglu, una joven que debido a su gran belleza romperá varios corazones.

Asimismo, el personaje interpretado por la actriz y modelo turca Ezgi Asaroglu, vive una dura enfermedad que pondrá en riesgo su vida. Sin embargo, el doctor Ali Vefa utilizará sus habilidades para salvar a su nueva amiga.

¿QUÉ ENFERMEDAD TIENE EL PERSONAJE DE EZO KOZOGLU?

Después de que la convivencia entre Ali y Nazli no funcionó, el doctor optó por mudarse a un nuevo departamento, es en este lugar donde conoce a Ezo Kozoglu, una joven que no solo cautiva por su belleza, sino también por su caso médico.

El personaje de Ezo atraviesa una enfermedad que pone en riesgo su vida: meningococo, también conocida como una infección del cerebro. Se trata de una bacteria que provoca enfermedades graves, como meningitis, que causa la inflamación de la membrana que cubre el cerebro, así como una infección generalizada.

Este personaje también provocará sentimientos encontrados en Nazli debido a la cercanía que tiene con Ali. ¿El doctor se dará una nueva oportunidad en el amor?

Ezgi Asaroglu es la actriz turca que interpreta a Ezo Kozoglu en la telenovela "Doctor Milagro". (Foto: Fox Turquía)

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ QUE INTERPRETA A EZO KOZOGLU?

La actriz que da vida a Ezo Kozoglu se llama Ezgi Asaroglu y es una artista turca de 34 años. Estudió en la Universidad de Estambul, en la Facultad de Letras, y se graduó como licenciada en el Departamento de Antropología. Su carrera se ha desarrollado en la televisión y el cine. También es modelo.

Debutó en la televisión a los 17 años en la serie “Bir Dilim Aşk”. Luego, tuvo pequeños papeles en diferentes producciones hasta que, en 2005, llegó a formar parte del elenco de la película “What’s Love Doing in the Mountains?”, cinta premiada a nivel internacional.

PRODUCCIONES DONDE HA PARTICIPADO EZGI ASAROGLU