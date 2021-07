La serie turca “Doctor Milagro”, que en algunos países como Argentina ya se encuentra en su segunda temporada, continúa cautivando a la audiencia con la historia de Ali Vefa, un médico autista y con síndrome de Savant, cuyo sueño es convertirse en cirujano y aunque tiene inconvenientes para comunicarse con la gente debido a su condición, él luchará para salir adelante.

Si bien, la primera entrega atrapó desde un inicio al público, la segunda no se ha quedado atrás y ha dejado boquiabiertos a todos con la última decisión que tomó el protagonista, quien decidió renunciar a su trabajo en el Hospital Berhayat.

Debido al revuelo que provocó la determinación del joven residente, muchos se preguntan qué lo llevó a dejar de lado el camino que había iniciado para llegar a ser un gran médico. Si también eres de los que se está haciendo esta interrogante, te la absolvemos a continuación.

El momento en el que Ali Vefa entrega su renuncia a Tanju. (Foto: Fox Turquía)

¿CÓMO FUE LA RENUNCIA DE ALI VEFA?

Ni bien llega al hospital, el doctor Tanju es abordado por Ali, quien lo saluda y lo felicita por su nuevo puesto. De inmediato, él le pregunta si ya había realizado algunas labores, obteniendo una respuesta negativa, lo cual causa su enojo y lo amenaza con despedirlo por no cumplir con sus funciones de residente.

“Sí, son los deberes de un residente, pero ya no soy residente. Renuncio. Aquí tiene [le entrega un papel], es mi renuncia. El doctor Adil ya no es el jefe y como usted me odia, no sé qué será de mí. Así que renuncio antes de que usted me despida”, le dice, pero el médico se muestra incrédulo y le devuelve el documento al tiempo de llamarlo “ridículo”. Ante ello, Vefa le señala que su decisión está tomada y aunque tuvo problemas con él, lo considera una persona con buenas intenciones, pero un poco dura.

Nuevamente Tanju cuestiona su decisión y él le menciona que laborará en otro lugar. “Conseguí trabajo en el orfanato. Desde ahora seré practicante. Soy capaz de hacer lo que sea por mi hermana menor”, dejando atónito al médico, quien sólo atina a preguntarle: “¿Qué hay de ser un cirujano?, ¿no era lo que más te gustaba?”.

Ali le contesta firmemente. “Lo fue, pero terminó, doctor. Seré un practicante ahí desde ahora, tomaré mi último caso aquí y completaré mi trabajo, si me lo permite. Buen día”, tras lo dicho se va.

¿POR QUÉ ALI VEFA RENUNCIÓ A SU TRABAJO EN EL HOSPITAL BERHAYAT?

La renuncia de Ali tomó por sorpresa a todos, pues absolutamente nadie sabía de su decisión, ni siquiera su novia Nazli, quien le recriminó por habérselo ocultado. “Cuándo pensabas decírmelo. Enterándome por los demás, ¿se supone que así no me iba a molestar?”, le preguntó y él confesó todo.

Resulta que, Ali Vefa renunció a su trabajo en el hospital Berhayat para estar más cerca de la bebé de Kivilcim porque siente la responsabilidad de cuidarla al considerarse su hermano mayor, por lo que debe estar donde ella se encuentre; es decir, en el orfanato.

Tras oír sus argumentos, Nazli fue muy dura y le dice: “¿Quién diablos es para ti esa bebé? Alí, yo soy tu novia, ¿por qué no me dijiste que tomarías una decisión así? Habría intentado con todas mis fuerzas para convencerte que no renunciaras, ¿no crees que te arrepentirás estar lejos de mí?”.

Pese a sus palabras, Ali es claro. “No [me arrepentiré]; al contrario, estoy feliz. Soy el hermano mayor y es lo que tengo que hacer”.

Ni Nazli ni Fernam sabían de la decisión de Ali. (Foto: Fox Turquía)

¿POR QUÉ LA BEBÉ DE KIVILCIM ESTÁ EN EL ORFANATO?

Como se recuerda, Kivilcim, estando embarazada, muere en una trágica explosión, pero la bebé que llevaba en su vientre sobrevive. La recién nacida es hermana de Beliz, quien no perdona a su madrastra por haberse embarazado de su padre, por lo que toma la decisión de enviarla a un orfanato, pese a la negativa de su novio Fernam, que tiene deseos de ser padre, incluso, ya se había ilusionado con criarla.

“Cómo voy a mirar a la cara a ese bebé, sabiendo que no perdoné a su madre cuando me lo pidió”, le responde la dueña y abogada del hospital.

Pero Fernam no era el único que estaba triste con el destino de la pequeñita, pues Ali Vefa también le había tomado mucho cariño el tiempo que estuvo en el hospital y se resistía a que fuera llevada al Hogar de Niños. A ello, se sumaba sus recuerdos de niño cuando su hermano lo protegía; esto hizo a que comenzara a que era su protector, lo que lo llevó a tomar la decisión de renunciar para estar más cerca de la bebé.