¿Quién le da la voz a Ali Vefa en español? El éxito de “Doctor milagro” ha llegado a casi todo el mundo y, en el mundo hispanohablante, se ha ganado un gran público por su trama y las actuaciones de Taner Ölmez y Sinem Ünsal como los protagonistas. La telenovela turca, de esta manera, ha llegada doblada a Latinoamérica, como Chile, Argentina y Perú, con la intepreptación de un actor chileno que hasta se parece al famoso médico.

El síndrome del sabio es la enfermedad con la que fue diagnosticado Vefa, un talentoso y joven médico cirujano que entra al hospital Berhayat para sorprender con su inteligencia.

Sin embargo, su forma de relacionarse con los demás generará un primer rechazo entre sus compañeros, quienes no confiarán en sus habilidades. Ali demostrará que las diferencias no deben separar a las personas, sino que generan todo lo contrario: suman más posibilidades de salvar a los pacientes.

Con una historia conmovedora, “Doctor milagro” se ha posicionado como una de las telenovelas turcas más exitosas y seguidas a nivel internacional. Y también se ha consolidado, junto a “The Good Doctor”, como una de las mejores adaptaciones de la serie surcoreana “Buen doctor” de 2013.

Taner Ölmez como Ali Vefa en la parte final de "Doctor milagro". (Foto. MF Yapim)

¿QUIÉN ES EL ACTOR CHILENO QUE LE DA LA VOZ EN ESPAÑOL A ALI VEFA?

El actor chileno que le da la voz en español a Ali Vefa, el protagonista de “Doctor milagro”, es Nicolás Carmona. Se trata de un intérprete que lleva una década trabajando en este rubro y que es el favorito para interpretar los personajes de la estrella turca Taner Ölmez.

De esta manera, Carmona ha sido la voz en español de Ölmez en “Medcezir” y “Kosem, la sultana”. Con esos dos antecedentes muy favorables, el intérprete fue llamado una vez más, en 2020, para que sea la voz de Ali Vefa, lo que fue todo un reto para el profesional.

Confesó, en Las Últimas Noticias, que no fue nada fácil porque, al dar vida a una persona con TEA, no “quería caer en el estereotipo”. “Era un personaje muy intenso. Yo salía agotado del estudio, como si hubiera hecho ejercicio”, detalló. Dijo que prestó mucha atención a los movimientos del actor para tener todos detalles y que hasta estudió “The Good Doctor” para prepararse mejor.

Al darle la voz de Ali Vefa, Carmona ganó más seguidores en las redes sociales, sobre todo con el estreno de la telenovela turca en Argentina. Le dijeron, en varios comentarios, que se parecía a Ölmez. “La mitad de mis seguidores son de Argentina. Hice unos Lives y me decían que me parecía a Taner, que tenía el mismo corte de pelo”, declaró, divertido, el actor chileno.

¿”DOCTOR MILAGRO” ESTÁ EN ALGUNA PLATAFORMA DE STREAMING?

Si bien “Doctor milagro” se emite en Colombia, Argentina, Perú y México, también se puede ver en la plataforma de streaming HBO Max, que se encuentra disponible en Latinoamérica, con un pago por la suscripción. En dicho espacio se encuentran todos los episodios.

¿CÓMO VER “DOCTOR MILAGRO” EN CHILEVISIÓN?

“Mucize Doktor” puede ser vista a través de Chilevisión, en las siguientes señales según el operador de cable:

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 11 (Santiago) y 11.1 (Santiago)

Gran Valparaíso: 10 (SD) y 10.1

Rancagua: 10 (SD) y 10.1

Gran Concepción: 7 (SD) y 7.1 (Concepción)

Temuco: 11 (SD) y 11.1 (Temuco)

Televisión por cable:

VTR: 21 (Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

¿QUÉ LE SUCEDIÓ AL HOSPITAL BERHAYAT TRAS EL FINAL DE “MUCIZE DOKTOR”?

El hospital Berhayat de “Doctor milagro” en realidad se llama MedikalPark Hospital, sigue funcionando en el distrito de Pendik, en Estambul, Turquía, y se ha convertido en una atracción turística por la fama mundial de la telenovela turca.

Después del final de “Mucize Doktor”, los espacios donde se rodó la novela volvieron a cumplir su función original de ser consultorios médicos, sobre todo por la pandemia del COVID-19, que golpeó duramente al sistema de salud a nivel mundial.

Sin embargo, el centro de salud de 14 pisos ha mantenido algunas características que se vieron en la historia de Ali Vefa y Nazli, como la colgante “araña” de cristales y los sillones amarillos. También están los vidrios espejados en el que Ali se vio al inicio y en el cierre de “Doctor milagro”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DOCTOR MILAGRO”?

Taner Ölmez como Ali Vefa

Adin Külçe como Ali Vefa (niño)

Sinem Ünsal como Nazli Gülengül Vefa

Onur Tuna como Ferman Eryiğit

Hazal Türesan como Beliz Boysal

Murat Aygen como Tanju Korman

Özge Özder como Kıvılcım Boysal

Reha Özcan como Adil Erinç

Bihter Dinçel como Selvi Ustagil

Fırat Altunmeşe como Demir Aldirmaz

Hayal Köseoğlu como Açelya Dingin

Korhan Herduran como Güneş

Merve Bulut como Gülin Şenalp

El protagonista de la novela Doctor Milagro, Taner Ölmez, sorprendió a sus seguidores con su talento para la música. El actor turco, líder de la banda "Barabar", ha cautivado a miles de personas con ritmos tradicionales de su país. (Fuente: Latina TV)

FOTOS Y VIDEO DE NICOLÁS CARMONA EN INSTAGRAM