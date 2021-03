Después del éxito de “Doctor Strange”, que recaudó cerca de los 700 millones de dólares y se sitúa muy cerca del Top-10 de películas más taquilleras del Universo Cinematográfico de Marvel, se anunció una secuela de cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, pero debido a la pandemia de coronavirus sufrió algunos retrasos.

Por eso la filmación de la nueva película en solitario del dueño del Ojo de Agamotto comenzó a fines de noviembre de 2020 en Londres, y no en mayo de ese año como se tenía planeado. Aunque en enero de 2021 se suspendió debido al aumento de casos de COVID-19 en el Reino Unido, ya está en marcha otra vez.

El título de la nueva entrega es “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y estará dirigida por Sam Raimi a partir de un guion escrito por Jade Bartlett y Michael Waldron.

¿QUÉ PASARÁ EN “DOCTOR STRANGE 2”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Tras los eventos de ‘Avengers: Endgame’, Stephen Strange continua buscando la Gema del Tiempo. Un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible”

El nuevo villano es Barón Mordo, quien en la primera película se presentó como Karl Mordo, pero que tras conocer el comportamiento de la Anciana (Tilda Swinton), decidió robar el poder de todos los hechiceros, tal como lo hizo en la escena post-creditos.

¿Qué conexión existe entre el último capítulo de ‘WandaVision’ y ‘Doctor Stange 2’? Todo parece indicar que el ‘Hechicero Supremo’ deberá enfrentarse a la Magia del Caos desatada por la Bruja Escarlata.

Además, en la serie de Disney Plus, Agatha menciona que Scarlet Witch sería más poderosa que el Hechicero Supremo, y en la segunda escena post-créditos se ve que a Wanda usando su magia para aprender más acerca del Darkhold para traer de regreso a sus hijos.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" se desarrollará tras los eventos de ‘Avengers: Endgame’ (Foto: Marvel Studios)

TRÁILER DE “DOCTOR STRANGE 2”

La secuela de “Doctor Strange” aún no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “DOCTOR STRANGE 2”

Por lo pronto, estos son los actores que serán parte de la segunda película del “Doctor Strange”.

Benedict Cumberbatch como el Dr. Stephen Strange, un neurocirujano que se convirtió en un maestro de las artes místicas después de un accidente automovilístico que puso fin a su carrera.

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, recién transformada en la Bruja Escarlata.

Benedict Wong como Wong, un maestro de las artes místicas, encargado de proteger las reliquias y libros más valiosos de Kamar-Taj.

Rachel McAdams como Christine Palmer, una cirujana de emergencia y la actual pareja de Stephen Strange.

Chiwetel Ejiofor como Karl Mordo, un ex maestro de las artes místicas y mentor de Strange convertido en némesis que caza a otros hechiceros.

Xóchitl Gómez como América Chávez

¿Tilda Swinton volverá como 'Ancient One' en "Doctor Strange 2"? (Foto: Marvel Studios)

FECHA DE ESTRENO DE “DOCTOR STRANGE 2”

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” está programada para ser estrenada en los Estados Unidos el 25 de marzo de 2022, como parte de la Fase Cuatro del Universo cinematográfico de Marvel.

Anteriormente, se programó su estreno para el 7 de mayo de 2021, pero debido a la pandemia de coronavirus se retrasó hasta el 5 de noviembre de 2021 y finalmente hasta marzo de 2022.