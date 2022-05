¿Quién es el Hechicero Supremo? En “Doctor Strange” 2, la película de Marvel, que tiene este final explicado, se mostró que Wong sigue siendo el Hechicero Supremo, como se vio previamente en “Spider-Man: No Way Home”. Muchos pensaban que ese título pasará al personaje de Benedict Cumberbatch en la nueva entrega estelarizada por Elizabeth Olsen, Rachel McAdams y Xochitl Gomez. Conoce aquí por qué no ha sido así en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Los seguidores del Dr. Stephen Strange imaginaban que, por fin, se vería al protagonista portar el título que tuvo el Anciano hasta antes de su muerte, a pesar de que el rol de Benedict Wong ya era el sucesor en la cinta Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield.

La partida del anterior portador supuso que el siguiente Hechicero Supremo sería uno habilidoso mago con un gran poder. Por eso, muchos pensaron que ese título llegaría al Doctor Strange, quien usó el Ojo de Agamotto en “Avengers: Infinity War” y “Avengers: End Game”, herramienta utilizada por el Anciano.

Pero no fue así. “Spider-Man: No Way Home” mostró que Wong fue el sucesor en la línea de los Hechiceros Supremos y se mantuvo así en “Doctor Strange” 2, donde lidera la resistencia ante el ataque de la Bruja Escarlata a Kamar-Taj. Conoce aquí la razón por la que el personaje de Cumberbatch todavía no es el Hechicer Supremo. ¿Lo será en algún momento?

Benedict Wong durante el avant premiere de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". (Foto: AFP)

¿POR QUÉ MOTIVO WONG AÚN PERMANECE COMO HECHICERO SUPREMO EN “DOCTOR STRANGE” 2?

Wong se convirtió en el Hechicero Supremo luego de que el Doctor Strange desaparezca por el chasquido de Thanos durante “Infinity War”. De esta manera, el personaje de Benedict Wong se quedó con el título más poderoso durante cinco años, hasta el retorno de Strange, quien no disimuló su envida por el cargo de quien fuera su maestro.

Porque el exbibliotecario y un gran estudioso de la magia es considerado como el más poderoso de todos los hechiceros, incluido Strange. Por eso los demás le dan la reverencia precisa al verlo, un gesto que su exalumno hace solo en una oportunidad.

Por ello, Wong se quedó con el título de Hechicero en “Spider-Man: No Way Home” y “Doctor Strange” 2, cintas que no tienen mucha distancia temporal, por lo que no debería sorprender tanto que el título se mantenga en el erudito tras la muerte del Anciano.

Sin embargo, esto podría cambiar después de que el Doctor Strange consiga el tercer ojo, uno de los poderes más inigualables del MCU, lo que podría significar que el título de Hechicero Supremo llegue a sus manos después del final de “Doctor Strange” 2.

Wong mostrando sus habilidades en el MCU. (Foto: Marvel)

¿DE QUÉ TRATA “DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA”?

De acuerdo a la descripción de Marvel, “’Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es una película que es protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong y Rachel McAdams entre otros. Kevin Feige es la cabeza visible, el productor de esta película, mientras que Sam Raimi es el director.

Danny Elfman es el encargado de la banda sonora, mientras que Michael Waldron, quien ya trabajó en ‘Loki’, es el guionista de esta película. Doctor Strange 2 llevará a Stephen Strange a enfrentarse a los errores cometidos durante la película ‘Spider-Man: No Way Home’. Explorará la profundidad del multiverso, en donde conocerá nuevos aliados y una amenaza que promete arrasar con todo”.

Benedict Cumberbatch en el personaje de Doctor Strange. (Foto: Marvel)

¿POR QUÉ ELIZABETH OLSEN NO HA QUERIDO VER “DOCTOR STRANGE″ 2?

Por otro lado, Elizabeth Olsen conversó con Jimmy Fallon en su programa de televisión donde dijo que no ha querido ver esta importante producción, pero no por algo que le haya disgustado, sino por temas personales (Ver video).

“Acabo de decidir que no puedo seguir viendo estas películas de Marvel en un estreno. Cada vez que las veo, miro a mi alrededor y pienso: ‘Bueno, es mi primer fiasco’. Vi en la premiere Avengers: Endgame y observé a mi alrededor y dije ‘Este es nuestro primer fracaso’”, expresó Olsen.

Tráiler de "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", película de Marvel dirigida por Sam Raimi, escrita por Michael Waldron y protagonizada por Benedict Cumberbatch.