“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en su idioma original) se estrena el viernes 6 de mayo de 2022 en Estados Unidos y un día antes en América Latina, así que los fanáticos del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se preguntan si tiene alguna escena post-créditos.

La película dirigida por Sam Raimi, escrita por Michael Waldron y protagonizada por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, se desarrolla tras los eventos de “Avengers: Endgame” y muestra que mientras Strange continúa buscando la Piedra del Tiempo, un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que desate un mal indescriptible

El elenco de “Doctor Strange 2″, que se grabó entre noviembre de 2020 y abril de 2021 con algunos retrasos debido a la pandemia de coronavirus, lo completan Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams.

Stephen Strange en Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (Foto: Marvel Studios)

“DOCTOR STRANGE 2″, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es sí. Aunque últimamente muchas producciones incluyen escenas post-créditos para dejar pistas sobre futuras entregas, se trata de algo característico de Marvel, por lo tanto, la película número 28 del MCU no podría ser ajena a esta tradición.

Entonces, ¿cuántas escenas post-créditos tiene “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”? La cinta que es parte de la Fase Cuatro del Universo cinematográfico de Marvel tiene dos secuencias adicionales posterior a los créditos.

Aunque no incluiremos spoilers, te adelantamos que no te puedes perder la primera escena post-créditos, ya que es de vital importancia para el futuro del MCU. Solo tendrás que esperar cerca de dos minutos para ver cada detalle.

Mientras que, la segunda escena post-créditos de “Doctor Strange 2” aparece tras los últimos créditos en negro y no incluye nada realmente relevante, así que, si tienes prisa puedes salir de la sala de cine sin temor a perderte nada significativo.

¿QUÉ PASARÁ EN “DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA”?

De acuerdo a la descripción de Marvel, “’Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es una película que es protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong y Rachel McAdams entre otros. Kevin Feige es la cabeza visible, el productor de esta película, mientras que Sam Raimi es el director.

Danny Elfman es el encargado de la banda sonora, mientras que Michael Waldron, quien ya trabajó en ‘Loki’, es el guionista de esta película. Doctor Strange 2 llevará a Stephen Strange a enfrentarse a los errores cometidos durante la película ‘Spider-Man: No Way Home’. Explorará la profundidad del multiverso, en donde conocerá nuevos aliados y una amenaza que promete arrasar con todo”.