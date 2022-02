El futbolista más aclamado de los últimos años, Cristiano Ronaldo, tiene una historia de superación que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Actualmente, el portugués es uno de los deportistas más cotizados y goza de muchos lujos, pero no siempre la vida del jugador de Manchester United fue así.

El astro del fútbol nació en un hogar con algunas carencias, entre las que destacó el dinero. El último de cuatro hermanos nació en 1985, año en el que su madre, Dolores Aveiro, enfrentaba una dura crisis que la llevó a replantearse el continuar con su embarazo. Afortunadamente para ella y los amantes del balompié, tomó la mejor decisión y se preparó para recibir al menor de sus cuatro hijos: Cristiano.

Dolores tampoco tuvo una vida fácil y acomodada como la que ahora su hijo disfruta. A continuación, conoce todo sobre su historia y las batallas que ha tenido que librar para mantenerse en pie.

Dolores Aveiro celebrando los éxitos de Cristiano Ronaldo (Foto: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

¿QUIÉN ES DOLORES AVEIRO?

La madre de Cristiano Ronaldo nació el 31 de diciembre de 1954 en Caniçal, un puerto de pescadores ubicado en Portugal. La fémina de 67 años y abuela de nueves niños tuvo cuatro hijos: Kátia Aveiro, Cristiano Ronaldo, Hugo dos Santos Aveiro, Elma Aveiro, provenientes de su matrimonio con José Dinis Aveiro. En 2014, lanzó el libro “Madre coraje”, en el que relata su historia de fuerza y lucha.

Dolores dos Santos Aveiro quedó embarazada del astro del fútbol a los 30 años (Foto: Cristiano / Instagram)

LA VIDA DE DOLORES AVEIRO

Dolores pasó gran parte de su infancia bajo el cuidado de monjas, tras la muerte de su madre. Fue su progenitor quien la envió junto a sus cuatro hermanos a dos hospicios, donde la maltrataron y hasta expulsaron. Es así como retorno a casa junto a su padre, quien la puso a trabajar haciendo cestos de mimbre, después de intentar ingresarla a un centro para discapacitados intelectuales, sin tener éxito.

Su matrimonio con el papá de Cristiano Ronaldo

A los 18 años y cansada de su vida, la mujer decide casarse con José Dinis Aveiro, un hombre de 20 años que trabajaba en una tienda de ultramarinos. Dolores se muda a la pieza de Dinis y al siguiente año reciben a su primera hija, Elma. No pasó mucho y tuvieron al segundo, Hugo, pero para ese momento las cosas entre ellos empezaron a cambiar.

José había regresado de combatir en Angola y Mozambique, lo que causó que ya no quisiera volver a trabajar y prefiriera dedicarse a la bebida. Por ello, la mamá de CR7 no tuvo otra opción que viajar sola a Francia y así ahorrar por unos meses. Cuando regresó, quedó embarazada de su tercera niña, Katia, y no pasó mucho para que volviera a gestar, lo que la llevó a atravesar una gran crisis a causa de la escasez de dinero en casa.

Ronaldo posa con su madre y su hermana, Dolores y Katia Aveiro (Foto: Reuters)

El cuarto hijo del matrimonio fue Cristiano Ronaldo, a quien llamaron así en honor del entonces presidente de los Estados Unidos: Ronald Reagan. En 2005, el patriarca de la familia falleció a causa de su adicción al alcohol.

Las enfermedades que ha enfrentado

En 2007, a Dolores Aveiro le fue detectado cáncer de mamá, enfermedad que superó favorablemente hasta 2019, cuando nuevamente le fue diagnosticado. Tras recibir tratamiento, la portuguesa se recuperó sin mayores problemas, aunque un año después otra emergencia médica tocaría su puerta.

Un derrame cerebral fue lo que preocupó a la familia de Cristiano Ronaldo en el año 2020, cuando su madre debió ser operada de emergencia tras verse críticamente afectada. Su estado de salud fue complicado pero tras recibir la mejor de las atenciones, la intervención resultó un éxito.

Su nueva pareja

Después de la muerte de su esposo, Dolores empezó una relación con su actual pareja: José Andrade. En ese entonces, su vida había dado un giro radical, pues el menor de la familia ya jugaba en el Manchester United. Andrade trabajaba como jardinero y gracias a esa labor conoció a los Aveiro, ya que en ese tiempo laboraba en la casa familiar del futbolista en Portugal.

DOLORES AVEIRO Y CRISTIANO RONALDO

Madre e hijo siempre han procurado estar juntos. Cristiano no ha minimizado gastos cuando se trata de estar con los suyos y una prueba de ello es la vez que le compró una lujosa casa a su madre y novio para que vivan cerca de su mansión durante su etapa en el Real Madrid. De hecho, fueron ellos quienes lo ayudaron a criar a Cristiano Junior.

Cada que existe la posibilidad, Dolores viaja junto a su hijo en el jet privado del deportista y convive con todos sus nietos.