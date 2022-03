Hace más de una década, muchos mexicanos se enamoraron de la historia de los personajes de William Levy y Maite Perroni en la telenovela “Triunfo del amor”, así como también generaron ciertos sentimientos de odio hacia la antagonista de la trama, interpretada por Dominika Paleta, actriz de origen polaco que ha recordado algunas experiencias de aquellos días.

Debido a que la producción televisiva se está retransmitiendo en el canal TLNovelas, la artista de 49 años realizó una transmisión en YouTube para hablar un poco respecto a los capítulos, grabaciones y demás experiencias que le quedaron al formar parte de ese exitoso elenco que enamoró a los espectadores.

Como todo en la vida, no todo fue color de rosa para Dominika Paleta cuando grababa pues vivió unos momentos que la marcaron muchísimo y que jamás olvidará. Para suerte de ella, tuvo el respaldo y comprensión de todos sus compañeros.

La actriz de 49 años de edad contó algunas experiencias que vivió mientras grababa "Triunfo del amor" (Foto: Dominika Paleta / Instagram)

LA MUERTE DE LA MAMÁ DE DOMINIKA PALETA

La actriz Dominika Paleta, en su conversación con sus seguidores durante su transmisión en vivo, recordó que grabar “Triunfo del amor” fue muy complicado porque en esos momentos su madre se encontraba delicada de salud. Sin embargo, lo más difícil de todo fue cuando esos problemas se intensificaron y ella fallece.

Totalmente triste, para la actriz fue muy difícil continuar con todo, pero siempre tuvo el respaldo de sus compañeros de producción. Por ejemplo, le dieron una semana para que pueda recuperarse un poco de sus emociones para luego continuar con la grabación, aunque, obviamente, sería tedioso.

“En ese momento mi mamá ya estaba enferma y en esa telenovela murió mi mamá y la verdad es que agradezco muchísimo a toda la gente que se portó superlinda conmigo durante esa novela. Me apoyaron, me dieron una semana para hacer mi luto”, comentó.

En vez de enfrascarse en su pena por el fallecimiento de su mamá, la actriz reconoció que trabajar en esa producción le ayudó mucho a superar esa experiencia debido a que su mente estaba ocupada, no tenía tiempo y estaba distraída.

“El trabajar, el seguir activa te hace de alguna forma distraerte, no tienes digamos tanto tiempo como para echarte a llorar y después hice mi luto y todo, pero fue un proyecto importante para mí”, añadió.

LA ESCENA MÁS DIFÍCIL DE GRABAR

Durante la grabación de la telenovela, la actriz la pasó muy bien con los demás actores y el equipo de producción, pero hubo en particular un momento que le quedó marcada y que la hizo experimentar una sensación muy fea por todo lo que ello representa.

La antagonista de la historia, en una escena del guion, tuvo que ser enterrada viva y la grabación fue literalmente así. Es por ello que Dominika Paleta entró a un ataúd y fue introducida debajo de la tierra con ayuda de un pequeño tuvo que la ayude a respirar.

Según cuenta ella en su video, esa escena le generó mucha ansiedad. Por suerte, pudo superar esas emociones y grabó ese momento con mucho profesionalismo.

“No saben cómo me costó esa escena. Hicieron un hueco y cuando me enterraban me tuvieron que dejar como un tubito para poder respirar. Me empezó a dar no un ataque de pánico, pero sí mucha ansiedad”, reveló.