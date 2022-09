Durante la primera década del nuevo milenio, el reggaetón, un ritmo que fusionaba elementos urbanos, se posicionó como el más popular a nivel mundial, teniendo como grandes exponentes a figuras como Daddy Yankee, Tego Calderon o Don Omar.

Precisamente sobre este último, que se hacía llamar “El Rey”, fue uno de los más destacados del movimiento, cimentando el camino para que el género se consolidara gracias a temas como “Pobre Diabla”, “Ella y yo”, “Gata Gánster”, entre otros.

Sin embargo, no todo fue éxito en la vida del cantante, quien en más de una ocasión ha mencionado sus humildes orígenes y las veces que ha tenido problemas con la justicia por sus ilegales actividades.

Pese al paso de los años, Don Omar continúa lanzando temas musical (Foto: Don Omar / Instagram)

DON OMAR VENDÍA DROGAS EN PUERTO RICO

Recientemente, William Omar Landrón Rivera, nombre real del cantante de reggaetón, se presentó en el programa de Don Francisco, donde recordó cómo fueron sus inicios en la industria del reggaetón y su lucha por superar la violencia que sufren las clases menos favorecidas de su natal Puerto Rico.

En un pasaje de la entrevista, el cantante, que se presentaba como “El que todo lo pega”, reveló que durante su adolescencia se dedicó a vender drogas para sobrevivir.

“Yo vivía de vender drogas. Ese era mi trabajo… 14 o 15 años. Yo trabajaba dentro de un punto de droga, vendía drogas, hacía un turno todos los días de ocho horas”, indicó el cantante.

Del mismo modo, el intérprete de “Sincero” y “Taboo” reconoció que en aquel momento consumía alcohol y drogas “todo el día y toda la noche”, para soportar las jornadas de venta de estupefacientes.

Sin embargo, todo cambiaría cuando el puertorriqueño vio morir a dos de sus compañeros, quienes también vendían productos ilegales, mientras que él terminó salvándose casi de milagro.

“A la edad de 16 años, uno de los sucesos más difíciles de mi vida fue ser parte, y gracias a Dios salí ileso. Mis dos amigos murieron en un atentado a disparos, yo era el tercer ocupante del automóvil. Éramos niños”, confesó Don Omar en una entrevista a “Se dice de mí” de Caracol.

“Yo era un niño, no vivía en mi casa, mi mamá no sabía lo que estaba pasando, y me fui a la iglesia. Tenía mucho miedo, temía por mi vida, pensaba que iba a terminar muerto también”, añadió.

Precisamente fue su acercamiento a la iglesia tras este traumático momento lo que lo hizo abandonar el camino de la venta de drogas y las mafias, aunque admitió que, de poder hacerlo, no cambiaría su pasado.

“Aunque de verdad existiera la máquina del tiempo, yo no entraría. Yo soy el producto de lo que he caminado, de mis golpes, de mis tropiezos”, comentó.