Donald Trump Jr. y Kimberly Guilfoyle se encuentran camino al altar tras confirmarse su compromiso, aunque este no se dio recientemente, sino hace poco más de un año. Fue el 31 de diciembre del 2020, cuando el hijo mayor del expresidente de Estados Unidos le entregó un aro de ocho quilates a su amada, sellando de esta manera la unión, que supieron mantener en reserva por meses.

Ellos comenzaron su romance en 2018, año en que el primogénito de Donald Trump se divorció de Vanessa Haydon, con quien tuvo cinco hijos: Donald III, Kai Madison, Spencer Frederick, Tristan Milos y Chloe Sophia.

“Don y Kim han estado juntos durante casi cuatro años y han sido amigos durante 15 años. [El compromiso] lo mantuvieron en privado durante el último año mientras se instalaban en Florida después de mudarse de Nueva York. Ambos están enfocados en sus hijos, tienen seis entre los dos, y en su trabajo”, dio a conocer una fuente a DailyMail.com.

Ante el revuelo que ha causado la noticia, que recién se hizo pública a inicios de este 2022, te contamos quién es la mujer que robó el corazón del empresario y economista.

Donald Trump Jr. y su prometida, con quien se unirá en el altar (Foto: Kimberly Guilfoyle / Instagram)

KIMBERLY GUILFOYLE: TODO SOBRE LA FUTURA ESPOSA DE DONALD TRUMP JR.

Kimberly Guilfoyle es una abogada, fiscal y personalidad televisiva estadounidense que fue asesora del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Nacimiento

Kimberly Ann Guilfoyle nació en San Francisco, Estados Unidos, el 9 de marzo de 1969.

Padres

Su madre Mercedes, natural de Puerto Rico, fue educadora especial; murió de leucemia cuando Kim tenía once años. Su padre Anthony nació en Irlanda, pero cuando tenía 20 años emigró a los Estados Unidos en 1957. Al año siguiente, mientras aún era ciudadano irlandés, fue reclutado y sirvió cuatro años en el Ejército de EE.UU. Tras ello trabajó en el negocio de la construcción, luego se convirtió en inversor inmobiliario y fue asesor del alcalde Gavin Newsom; falleció en 2008.

Estudios

Guilfoyle se graduó de la Universidad de California en Davis y recibió el Juris Doctor de la Universidad de San Francisco en 1994. Mientras estudiaba Derecho fue becaria en la oficina del fiscal de distrito de San Francisco. Después estudió en el Trinity College de Dublín, a la par publicó una investigación sobre los derechos de los niños y el derecho internacional en la Comunidad Económica Europea.

Kimberly Guilfoyle habla durante el primer día de la convención republicana en el auditorio Mellon el 24 de agosto de 2020 en Washington, DC (Foto: Olivier Douliery / AFP)

Trabajo judicial

Trabajó por un corto tiempo como fiscal en San Francisco hasta que fue despedida en 1996 por Terence Hallinan cuando fue elegido fiscal de distrito y despidió a los 14 fiscales de la ciudad.

Fue fiscal adjunta de distrito por cuatro años en Los Ángeles centrándose en casos que incluían drogas, violencia doméstica, secuestros, atracos, incendios provocados, acoso sexual y homicidios. Su labor fue reconocida en esta jurisdicción al ser premiada en varias oportunidades como la fiscal del mes.

El año 2000, Hallinan la convoca para la oficina del fiscal de distrito de San Francisco, siendo fiscal adjunta entre 2000 y 2004.

Fue criada como católica y​ creció en San Francisco y Daly City (Foto: Kimberly Guilfoyle / Instagram)

Trabajo televisivo

En 2004 se muda a Nueva York para presentar el programa “Both Sides a Court TV”, así como para ser analista legal del espacio de la CNN, presentado por Anderson Cooper 360°.

En 2006, se unió a Fox News, donde fue presentadora del programa de fin de semana “The lineup” hasta que fue cancelado. Ella siguió en el mismo medio llegando a ser copresentadora de “The Five” entre 2011 y 2018.

Asimismo, destaca su trabajo en “Outnumbered”, “Is it legal?”, el programa de radio presentado por Brian Kilmeade, “On the Record”, “Justice with Judge Jeanine” y “Fox and Friends”.

Aunque había firmado en junio de 2017 un contrato de largo plazo con Fox, en julio de 2018 renunció para trabajar en un comité de acción política, a favor de Donald Trump.

Cuando estaba al frente de "The Five" en Fox (Foto: Kimberly Guilfoyle / Instagram)

Escritora

En 2015 publicó un libro semiautobiográfico y de ayuda titulado “Making the Case: How to Be Your Own Best Advocate”, donde contó sus experiencias como fiscal y alentaba a la gente a defenderse siempre por ellos mismos.

Trabajó para la campaña de Donald Trump

En la campaña de 2020 de Donald Trump gestionó la división de recaudación de fondos. Asimismo, fue nombrada presidenta del comité de finanzas del Trump Victory Committee.

"Muy orgulloso de trabajar para reelegir al presidente @realdonaldtrump. Solo han pasado tres cortos años desde que asumió el cargo y la cantidad que ha logrado es verdaderamente incomparable", escribió en enero de 2020 (Foto: Kimberly Guilfoyle / Instagram)

Apareció en el cine

Kimberly Guilfoyle apareció en la película “Happily, Even After” (2014) en el papel de fiscal contra Ed Asner y la sobrina de Shirley Temple, Marina Black. Se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca.

Vida personal

En 2001 se casó con Gavin Newsom, entonces supervisor de la ciudad de San Francisco, quien fue elegido alcalde de San Francisco en 2003. Durante este matrimonio, ella se hizo llamar Kimberly Guilfoyle Newsom. Ellos se divorciaron en febrero de 2006.

El mayo de 2006 se casó con el heredero de un negocio de muebles, Eric Villency, en Barbados. Fruto de la unión nació el 4 de octubre de 2006 su único hijo Ronan Anthony. En junio de 2009 anunciaron su separación.

En junio de 2018, Vanessa Trump confirmó que Guilfoyle estaba saliendo con Donald Trump Junior, y que ya hacía nueve meses que Trump se había separado de su esposa.

Kimberly Guilfoyle tuvo un romance con el exdirector de Comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci.