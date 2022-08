“Donde hubo fuego” es una serie mexicana de Netflix creada por José Ignacio Valenzuela ‘El Chascas’, quien también fue responsable de “¿Quién mató a Sara?”. El drama de formato largo sigue a Poncho, quien tras seguir las pistas del asesinato de su hermano se une a un cuartel de bomberos, donde encuentra romance, a un familiar perdido y un asesino serial.

De acuerdo con la descripción, se trata de “un homenaje a esas mujeres y hombres que exponen sus vidas para salvarnos. Seremos testigos de lo que ocurre dentro y fuera de una estación de bomberos. El misterio, la aventura y el romance se entrelazan en esta historia”.

“Es una ficción muy atractiva y muy adictiva y, para eso, necesitaba un elenco de lujo. Todos esos personajes que cuentan la historia de ‘Donde hubo fuego’ fueron pensados milimétricamente, cada uno representa un tipo de ser humano específico”, señaló ‘Chascas’ sobre la selección de actores.

Esta nueva producción marca el regreso de Eduardo Capetillo a la pantalla chica después de haber estado más de nueve años alejado de los reflectores. Asimismo, Itatí Cantoral, Esmeralda Pimentel, Iván Amozurrutia, Polo Morín, Antonio Sotillo, Daniel Gama, Eduardo Capetillo Gaytán, Ana Jimena Villanueva, y Oka Giner también forman parte de elenco de “Donde hubo fuego”.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “DONDE HUBO FUEGO”?

1. Eduardo Capetillo es Ricardo Urzúa

Eduardo Capetillo, actor mexicano recordado por telenovelas como “Marimar”, “La madrastra”, “En nombre del amor” y “Soy tu dueña”, es el encargado de interpretar a Ricardo Urzúa, un hombre que lleva a la estación y se convierte en un líder para los bomberos. Mientras que su hijo Eduardo Capetillo Gaytán da vida a la versión joven de ese personaje.

Lo que convenció al actor de 52 años de volver a los sets de grabaciones fue el guion de “Donde hubo fuego”. “Había tenido algunas ofertas de trabajo y no me había cautivado ninguno de los guiones. Cuando recibo esta propuesta, les pido cinco capítulos para leer, terminando el segundo capítulo hice la llamada a México, porque estaba fuera de México, a mi oficina, y les dije: ‘¿Qué hay que hacer?’”, contó el intérprete, según reportó AS México.

Eduardo Capetillo como Ricardo Urzúa en "Donde hubo fuego" (Foto: Netflix)

2. Itatí Cantoral es Gloria

Itatí Cantoral, mundialmente conocida por encarnar a Soraya Montenegro en la telenovela “María, la del barrio”, también es parte de esta serie de Netflix como Gloria, “una mujer, humilde, ama de casa sin muchas pretensiones, que a pesar de todas las cosas que le pasan está contenta”.

Itatí Cantoral como Gloria en "Donde hubo fuego" (Foto: Netflix)

3. Iván Amozurrutia es Alfonso

Iván Amozurrutia, que participó en “La rosa de Guadalupe”, “Médicos, línea de vida” y “La jefa del campeón”, da vida a Alfonso, otro bombero que forma parte del equipo protagonista de “Donde hubo fuego”.

Iván Amozurrutia como Alfonso en "Donde hubo fuego" (Foto: Netflix)

4. Esmeralda Pimentel es Olivia

Esmeralda Pimentel, quien interpreta a Olivia, contó al medio antes mencionado que se siente “sumamente privilegiada de darle voz a todas estas mujeres tan valientes, que están ahí rescatando vidas y, sobretodo, deseó infinitamente que pueda inspirar a las madres, a los padres, a todas las personas a decirles a las niñas: ‘Puedes soñar con ser una mujer bombero, con entrar a la tecnología, con hacer otras cosas, tú puedes, el hecho de ser mujer, te hace sumamente fuerte’”.

Esmeralda Pimentel como Olivia en "Donde hubo fuego" (Foto: Netflix)

5. Polo Morín es Julián

Polo Morín, actor mexicano que apareció en “Mi corazón es tuyo”, “¿Quién mató a Sara?” y “Tenías que ser tú”, es el encargado de interpretar al bombero Julián en la nueva serie mexicana de Netflix.

Polo Morín como Julián en "Donde hubo fuego" (Foto: Netflix)

6. Oka Giner es Leonora

Oka Giner, quien participó series de Netflix como “Madre sólo hay dos” y “La venganza de las Juanas”, da vida a Leonora.