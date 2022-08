CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Eduardo Capetillo y Iván Amozurrutia, “Donde hubo fuego” es una serie mexicana de Netflix que, a lo largo de 39 episodios, sigue a Poncho, quien tras el asesinato de su hermano Daniel Quiroga, se infiltra en el cuartel de bomberos que el periodista visitó poco antes de morir.

Después de unirse al cuartel con una identidad secreta para poder investigar con toda libertad, conoce a Olivia, la única bombera del lugar, quien, al descubrir su secreto, lo ayuda a llegar al fondo de la verdad.

En tanto, Ricardo Urzúa Lozano, un exbombero que pasó 25 años en prisión acusado de ser el Carnicero de Reynosa, es liberado y busca a su hijo Daniel, quien poco antes de ser asesinado lo contactó. Al enterarse de lo sucedido, con ayuda de Gloria, se convierte en el nuevo Capitán de la unidad de bomberos para proteger a Poncho, quien no sabe de su existencia.

Después de 25 años en prisión, Ricardo volvió al cuerpo de bomberos en "Donde hubo fuego" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “DONDE HUBO FUEGO”?

En los primeros episodios de “Donde hubo fuego”, Poncho sigue las pistas tras la muerte del Primer Inspector Artemio Román y descubren que su reemplazo, Ricardo, es el Carnicero de Reynosa y asesino de su madre bilógica, así que junto a Olivia empiezan a investigar su pasado.

En Texas, luego de hablar con la abogada de Ricardo, Poncho conoce a un hombre que afirma que Urzúa era su amigo y le asegura que él es un asesino, a pesar de que varios insisten en su inocencia.

Poco a poco se revela la verdadera historia de Ricardo y lo que sucedió realmente con su esposa, Flor. Eventualmente, Poncho descubre que Urzúa es su padre y aunque al principio no le cree, al final comprende que una víctima más del verdadero culpable, que cuenta con el respaldo de personas claves, entre ellas Solorzano.

¿Quién es el verdadero Carnicero de Reynosa?

En vistazos al pasado se revela que Hugo, un policía y amigo de Ricardo asesinó a Flor y se convirtió en el Carnicero de Reynosa. Aunque fingía alegrarse por la felicidad de Urzúa y su esposa, en realidad estaba celoso de la vida que tenía su amigo y acosaba a Flor aprovechando su cargo.

Después de ser ascendido, Hugo busca a Flor, abusa de ella e incendia su casa. Cuando una vecina de Ricardo lo reconoce no duda en deshacerse de ella. Poco después descubre que tiene una hija llamada Olivia, así que decide quedarse con la pequeña y criarla como su hija.

Cuando Olivia crece y decide ser bombera Hugo, que se cambió el nombre a Noé Serrano, habla con Artemio Román para hacer un trato. Aunque ella no conoce todos los secretos del hombre que cree su padre no quiere traicionarlo. No obstante, tendrá que tomar una decisión.

Hugo hablando con Olivia, a quien crio como su hija, en "Donde hubo fuego" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “DONDE HUBO FUEGO”?

¿Qué sucedió con Ricardo, Poncho y Olivia?

Tras el rescate de Olivia, Hugo asesina a un hombre en la carretera y lo incinera para fingir la muerte de Noé Serrano. Poncho y Olivia tratan de empezar una nueva vida juntos, pero el Carnicero de Reynosa continúa al acecho. Cuando la pareja parece encontrar el lugar perfecto para formar su hogar aparece el asesino y les deja un “regalo”.

Mientras los bomberos le dan una sorpresa a Molina, Fabio y Gerardo se casan en una ceremonia íntima, Ricardo y Gloria comienza a salir, y Olivia y Poncho empiezan a mudarse, Hugo prepara su próximo movimiento.

El villano de “Donde hubo fuego” se escabulle en la casa de Poncho y Olivia, rocía gasolina en cada rincón y espera la llegada de Ricardo, a quien le dejó una pista. Urzúa aparece y confronta a su enemigo para defender a su hijo.

Mientras la casa se quema, Ricardo golpea a Hugo hasta dejarlo inconsciente, pero cuando sale para ayudar a los bomberos el Carnicero de Reynosa toma a Olivia como rehén y le promete que si lo acompaña no la lastimará. El personaje de Esmeralda Pimentel trata de convencer a su novio de dejarla ir, pero este se niega.

Finalmente, un candelabro cae del techo y aplasta a Hugo. Con el villano muerto, los protagonistas de “Donde hubo fuego” pueden retomar sus vidas.