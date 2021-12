Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, “Don’t Look Up”, también conocida como “No mires arriba”, es una comedia negra de Netflix que sigue a dos astrónomos que realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad de un cometa mortal que está en rumbo de colisión con la Tierra.

Sin embargo, en lugar de agradecer su aviso y tomar cartas en el asunto, las autoridades y las personas solo se burlan, desestiman la amenaza y ponen su energía en crear memes y apodos para ridiculizar a Randall Mindy y Kate Dibiasky.

Después de que el gobierno estadounidense, liderado por Janie Orlean (Meryl Streep), decidiera priorizar el aspecto económico e intentara minar el cometa sin éxito, la predicción de Mindy y Dabinski se vuelve realidad y el cuerpo celeste destruye la Tierra, mientras un grupo selecto de personas huye en cámaras criogénicas para viajar por el espacio en buscan un nuevo planeta habitable.

Pero ese no es el final de “Don’t Look Up”, ya que película de ciencia ficción escrita, producida y dirigida por Adam McKay cuenta con dos escenas post-créditos. Entonces, ¿qué significan esas escenas adicionales?

Mindy y Dabinski intentaron advertir de la destrucción de la tierra, pero las autoridades no quisieron escuchar (Foto: Don't Look Up/ Netflix)

LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “DON’T LOOK UP”

Después de 22.740 años, el empresario tecnológico Peter Isherwood (Mark Rylance) y la presidente Orlean (Meryl Streep) aterrizan desnudos en el nuevo planeta y a pesar de que parece un lugar similar a la tierra, la esperanza dura muy poco, ya que la presidenta es atacada por una criatura oriunda del planeta, al que Isherwood llama Bronteroc.

Anteriormente, Isherwood le cuenta al Dr. Mindy que ha predicho que morirá solo y que Orlean moriría comida por un Bronteroc. Por eso, cuando la extraña criatura se come a la presidenta asegura que debe ser un Bronteroc.

Más bronteroc se acercan a los sobrevivientes, así que probablemente correrán la misma suerte que Orlean.

Meryl Streep como la presidenta Orlean en la primera escena post-créditos de "Don't Look Up" (Foto: Netflix)

En la segunda escenas post-créditos de “Don’t Look Up”, tras el impacto del cometa, Jason Orlean (Jonah Hill) sale de los escombros, busca a su madre y envía el siguiente mensaje en sus redes sociales: ¿Qué pasa, gente? Soy el último hombre en la Tierra. Esto es un puto caos. Denme un ‘like’ y suscríbanse. Aquí estaré”.

Esta secuencia es un chiste más del director Adam McKay que hasta el último minuto continúa con su crítica social.