CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la historia real contada en “Two Against the Ice” por Ejnar Mikkelsen, “Dos contra el hielo” (“Against the Ice” en su idioma original) es una película de supervivencia histórica de Netflix donde el explorador danés revive su viaje de 1910 que lo dejó varios años atrapado en el ártico.

La cinta dirigida por Peter Flinth y protagonizada por Nikolaj Coster-Waldau y Joe Cole empieza en la víspera de la Navidad de 1909 con el Capitán Ejnar Mikkelsen y su segundo al mando, Jörgensen, regresando después de explorar el territorio groenlandés en su intento de refutar el reclamo de los Estados Unidos, que asegura que Peary es una isla separada de Dinamarca.

A pesar de que solo lograron encontrar el diario de uno de sus integrantes del desaparecido grupo de Mylius-Erichsen, Mikkelsen planea emprender un nuevo viaje. Debido a que Jörgensen está herido, necesita un nuevo compañero, pero nadie se ofrece por lo peligroso de la expedición. Finalmente, el joven mecánico Iver Iversen es el único voluntario.

Mikkelsen e Iver hablando en medio de su expedición en "Dos contra el hielo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “DOS CONTRA EL HIELO”?

Dejando atrás a su tripulación con el barco Alabama, Mikkelsen se desliza por el hielo con su tripulante sin experiencia. Aunque los primeros días resultan relativamente sencillos, no tardan en tener varias dificultades en su travesía: Iver pierde a su perro líder, no encuentran más pruebas, se termina la comida y los ataca un oso.

A pesar de los contratiempos, logran encontrar las pruebas que recaudó la expedición de Mylius-Erichsen. Sin embargo, aún deben volver al barco. La situación se complica tanto que deciden hacer un túmulo para poner los documentos a buen recaudo y seguir su camino.

Cuando finalmente llegan a la embarcación Alabama se dan cuenta que está destruida. La tripulación utilizó los restos para construir un refugio y se marchó a la primera oportunidad. Antes de irse, sus compañeros les dejaron previsiones para un año, así que Mikkelsen e Iver deben esperar a que vuelvan por ellos.

Mientras Jörgensen y los otros intentan convencer al Primer Ministro de financiar una misión de rescate, Mikkelsen e Iver regresan al túmulo para recuperar las pruebas. En medio de su desesperación por la posibilidad de perder los documentos, Ejnar quiere marcharse de inmediato y se niega a perder tiempo dejando una nota.

Una vez más, logran regresar a Alabama y descubren que en su ausencia vinieron a buscarlos. Mikkelsen se reprocha por no dejar una nota y pierde las esperanzas de ser rescatados. Iver trata de ser optimista, pero cada día en más difícil.

Jörgensen intenten ando convencer al Primer Ministro de Dinamarca de financiar de rescate (Foto: Dos contra el hielo/ Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “DOS CONTRA EL HIELO”?

Cerca del final de “Dos contra el hielo”, Mikkelsen empieza a perder la cordura, ya que se imagina que su novia Naja (Heida Reed) llega en un globo aerostático y se queda con él en la cabaña. Los días pasas y el Capitán cada vez está convencido de que ella es real, incluso se pelea con Iversen por esa razón.

En tanto, Jörgensen sigue luchando para que las autoridades no desistan de la búsqueda de Mikkelsen y Iver. Después de más de dos años, finalmente los protagonistas de “Against the Ice” regresan a casa con las pruebas para desestimar el reclamo de Estados Unidos.

Un año después de su reconocimiento público, Mikkelsen se casó con su novia Naja y siguió siendo amigo de Iver.