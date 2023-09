¡Sigue el luto en la nación albiceleste! El miércoles 20 de septiembre, las carreteras argentinas fueron testigos de una tragedia que enlutó al país. El cantante Huguito Flores, su esposa y su cuñado perdieron la vida en un devastador accidente automovilístico mientras se dirigían a Buenos Aires por la Ruta 34. En este trágico incidente, la única sobreviviente fue Catalina, la hija de 3 años del ídolo de la guaracha.

Tras la muerte del destacado cantante, su funeral se llevó a cabo en Santiago de Estero entre el 21 y 22 de septiembre. No obstante, hubo ciertos problemas de planificación entre la familia y el entorno del fenecido intérprete a la hora del sepelio.

Huguito Flores falleció en la carretera de la Ruta 34 (Foto: Huguito Flores / Facebook)

Resulta que su hija mayor y padres del cantante se mostraron en contra de la despedida que se estaba realizando hacia el ídolo de la guaracha, pues según ellos, el círculo íntimo de la esposa fallecida habría roto el preacuerdo que tenían ambas partes.

HUGUITO FLORES: DOS SEPELIOS PARA EL CANTANTE Y LA CONFUSIÓN DE AMBAS FAMILIA

Según resaltó Sol Flores, la primogénita del cantante, el ídolo de la cumbia iba a ser velado en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Su destino era ser enterrado en Santiago del Estero junto a su mujer Carina Soledad Enríquez.

No obstante, el también compositor fue despedido en Santiago de Estero entre sus seres más cercanos, para al promediar a las 17:00 horas dirigirse al panteón.

Fue así que la tarde del 22 de septiembre se hizo público que los restos de “El Súper” iba a ser trasladado a Ituzaingó para que se realice otro funeral, puesto que la familia directa del músico ansiaba despedirlo en el barrio donde vivió su niñez.

La familia del músico y su esposa han tenido problemas en el sepelio del artista (Foto: Huguito Flores/YouTube)

Pero eso no sería toda la confusión entre ambas, familias, pues familiares directos del esposo de Soledad Enríquez empezaron a reclamar el cuerpo del ídolo de 57 años.

CONTRA EL MÁNAGER DE HUGUITO FLORES: LO QUE DIJO LA FAMILIA DEL ÍDOLO DE LA GUARACHA

La heredera mayor del intérprete manifestó su molestia y cólera porque no tomaron en cuenta a los familiares directos del intérprete a la hora de realizar el funeral. “No entiendo por qué ellos deciden sobre mi papá, no entiendo la Justicia de allá, por qué autoriza a esta gente a que maneje todo, están manejando la vida de mi papá y no son nada”, aseveró con el medio argentino Crónica HD.

Asimismo, Sol apuntó fuerte contra Darío Enríquez, hermano de la fallecida esposa de Huguito. “Estaba todo arreglado para que mi papá venga acá, nos la están haciendo difícil, no entendemos por qué, no son nada de mi papá, desde el primer momento que mi papá falleció, pasaron por sobre nosotros, lo sacaron de la morgue sin autorización, hicieron un velorio sin autorización”, puntualizó la heredera del artista.

En esa línea, agregó que fueron ellos quienes les pusieron trabas para poder visitar a su fenecido padre. “Nos pusieron trabas, le pusieron un abogado a mi hermano que tiene 12 años”, indicó, para luego agregar. “El trato era velarlo acá y lo devolvíamos a Santiago. No entiendo qué es lo que quieren ¿Quieren plata? mi papá ya no está. Lo están paseando y después lo llevan al cementerio, y si lo entierran ya no vamos a poder hacer nada”.

Finalmente, acusó directamente al mánager de ser una persona que vela por sus intereses económicos, alegando que era su padre quien le daba todos sus beneficios. “Nunca nos pidieron autorización de nada, el representante, ese chupasangre, se le terminó la gallina de los huevos de oro que era mi papá, y ahora se va a cag… de hambre porque voy a ir por todo. Mi papá es mío. Era un falso, ya lo cag… una vez y mi papá lo perdonó. No son nada, son una mafia”, concluyó.

