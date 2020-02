“Dr. Romantic”: el beso de Ahn Hyo Seop y Lee Sung Kyung que marcó el final de la temporada 2

“Dr. Romantic” (“Nangmandakteo Gimsabu” en su idioma original, o también conocida como “Romantic Doctor Kim”) es una serie de televisión surcoreana transmitida por la cadena SBS que se ha convertido en un éxito internacional con altos números de audiencia. ​Está protagonizada por Han Suk-kyu, Lee Sung-kyung y Ahn Hyo-seop, actores principales de la segunda temporada que llegó a un impactante final del que todos están hablando.

La primera temporada del drama médico de SBS se emitió del 7 de noviembre de 2016 al 16 de enero de 2017 y debido a su éxito, respaldado por récords de audiencia, consiguió una segunda entrega que se estrenó el 6 de enero de 2020. Tras 16 episodios, la serie cerró la segunda parte de su historia entorno al Hospital Dol Dam.

Dr. Romantic 2x16

El 25 de febrero llegó a su fin la segunda temporada con un potente final que causó un ataque al corazón y dejó sorprendidos a los seguidores del drama. Sin duda, la escena del beso de Lee Sung Kyung y Ahn Hyo Seop ha sido la de mayor impacto y en redes sociales no se hicieron esperar los comentarios.

Cha Eun-jae y Seo Woo-jin finalmente se besan, después de mantener una relación cordial de amigos, que ha tenido sus momentos de tensión. Al fin, los jóvenes se dejan llevar y muestran sus sentimientos en una escena romántica que cierra con broche de oro el drama.

El último episodio de la segunda temporada de “Dr. Romantic” se emitirá el martes 25 de febrero de 2020 (Foto: SBS)

EL BESO ENTRE LEE SUNG KYUNG Y AHN HYO SEOP

A través de su cuenta de YouTube, la cadena SBS emitió el detrás de cámara de la escena del beso entre Lee Sung Kyung y Ahn Hyo Seop que ha dejado en shock a los espectadores.

El ambiente en el set es ligero, ya que bromean acerca de sentirse tímidos por estar tan cerca, pero tan pronto como las cámaras ruedan, crean un momento que hace que los corazones se detengan.

Durante un descanso, Lee Sung Kyung pregunta qué canción sonará durante la escena, y el director responde: “Una canción que hace que los corazones se aceleren”. Ahn Hyo Seop sugiere “My Love”, la BSO interpretada por Baekhyun y Lee Sung Kyung de EXO. dice: “¡Realmente me gusta esa canción!”. La risa llena el set mientras la pareja comete errores, bromea y se divierte.

MOMENTOS FINALES DE “DR. ROMANTIC”

En el episodio 13, Seo Woo Jin (interpretado por Ahn Hyo Seop) se despidió de Kim Sa Bu (interpretado por Han Suk Kyu). Después de ser amenazado por miembros de pandillas sobre la seguridad de Kim Sa Bu, Seo Woo Jin tomó la difícil decisión de abandonar el Hospital Dol Dam. Al despedirse con lágrimas en los ojos de su mentor, también hizo llorar a Kim Sa Bu. Seo Woo Jin se vio obligado a firmar un contrato con otro hospital después de que los prestamistas privados hicieran amenazas violentas contra Kim Sa Bu.

Al ver a Kim Sa Bu al otro lado del pasillo, Seo Woo Jin caminó hacia él y dijo solemnemente: “Creo que voy a tener que ir a un hospital diferente”. Después de decir que se elogió por primera vez por soportar una vida difícil, agrega: “Pude conocer a Kim Sa Bu porque no me rendí. No fue un largo período de tiempo, pero estuve agradecido”.

Kim Sa Bu pareció sobresaltado por el repentino adiós, y los espectadores quedaron desconsolados al ver el posible final de la relación de Seo Woo Jin y Kim Sa Bu que se había formado a través del respeto mutuo, la confianza y la admiración.

MENSAJE DE LOS PROTAGONISTAS TRAS EL FINAL DE LA TEMPORADA 2

Sobre el final de la segunda temporada, Han Suk Kyu comentó: “Kim Sa Bu es un personaje que tiene muchos de los mismos valores y perspectivas sobre la vida que yo. A través de él, pude aprender mucho como persona y, a través de él, pude expresar muchas de las cosas en las que he estado pensando durante mucho tiempo. Él es significativo para mí de muchas maneras ".

“Mientras estábamos terminando nuestra sesión final, me sentí triste. Antes de que comenzara la temporada 2, todo el elenco y el equipo estaban realmente nerviosos, pero cuando los espectadores nos mostraron un gran apoyo desde el primer episodio, nos dio fuerzas. Pudimos trabajar duro hasta el final porque sentimos un sentido de responsabilidad de retribuir a los espectadores”, agregó.

“Un actor no tiene sentido sin gente que lo mire. Muchas gracias por tu apoyo. Cuide su salud y espero que todos puedan lograr lo que quieren lograr en la vida", finalizó.

Antes de su final el 25 de febrero, el elenco de “Dr. Romantic 2” de SBS compartió sus pensamientos y sentimientos sobre su drama llegando a su fin (Foto: SBS)

¿”DR. ROMANTIC” TENDRÁ TEMPORADA 3?

Si SBS renueva “Dr. Romantic” para una tercera temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en el 2021 o incluso después.

Lee Sung-kyung interpreta a Cha Eun-jae (Foto: SBS)

Ahn Hyo-seop interpreta a Seo Woo-jin (Foto: SBS)

