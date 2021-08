¿Fue Gokú el primer Super Saiyajin? La respuesta puede parecer un fácil “sí”, pero no es así. Y la primera pista, que no todos pudieron ver, fue la “leyenda” que atormentaba a Freezer: el legendario Super Saiyajin. Eso lo llevó a destruir el planeta Vegeta por miedo a ese poderoso guerrero. Y no, no fue Gokú el primer Super Saiyajin de “Dragon Ball”, sino Yamoshi.

A pesar de volar en pedazos al planeta de los sayajin, junto con Bardock, el padre de Gokú, Freezer se topó con su destino al ver la trasformación del Super Saiyajin.

De esta manera, esa sombra del legendario Super Saiyajin, aunque no ha salido personificado del todo en el anime, sí ha sido confirmado por el creador de la franquicia, el maestro Akira Toriyama.

“Un guerrero heroico que luchó junto con otros cinco Saiyajin”, fue como lo describió el famoso mangaka de la historia del anime, cuya palabra es ley entre los seguidores de “Dragon Ball”.

(Foto: Toei Animation)

¿QUIÉN ES YAMOSHI?

Yamoshi es mencionado directamente en “Dragon Ball Z: La batalla de los dioses”, película en la que Gokú se trasforma en Super Saiyajin Dios, momento donde sale la silueta del legendario guerrero.

Es más, el mismo Gokú contó que pudo hablar con Yamoshi, quien le dijo: “nunca debes rendirte”. Esa bondad, además, está en la historia de Yamoshi, un guerrero que quiso eliminar a una facción maligna de los Saiyajin.

Sin embargo, junto a cinco compañeros, terminaron derrotados y capturados. En ese momento es que se trasforma en el Super Saiyajin y, al o poder controlar su poder, destruye el planeta Sadala, el primer hogar de los Saiyajines.

Se sabe que su trasformación era la de un mono dorado gigante, con un gran poder y muy parecida al que aparece en “Dragon Ball GT”.

Si bien se sabe quién fue el primer Saiyajin en lograr transformación, el anime no ha profundizado en su historia

¿CUÁNDO SALDRÁ LA NUEVA PELÍCULA DE “DRAGON BALL SUPER”?

La nueva película de la saga, llamada “Dragon Ball Super: Super Hero!” aparecerá en 2022, de acuerdo a un anuncio oficial. Sin embargo, todavía no hay una fecha en concreto para el estreno de la esperada cinta, después del éxito de “Dragon Ball Super: Broly”.

