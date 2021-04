El especial de televisión “Dragon Ball Z: Bardock - El padre de Gokú” fue el primero en dar la bienvenida al padre del personaje principal de la historia. La serie fue lanzada en octubre de 1990 como promesa de expandir la tradición de “Dragon Ball Z” en el mundo. Con el paso del tiempo, Bardock se ha convertido en uno de los personajes más amados por el fandom del anime. Aunque, originalmente, este estaba destinado a ser el enemigo principal de su hijo.

Desde su primera aparición, el personaje ha hecho una serie de apariciones ocasionales en el anime, manga y videojuegos. Y aunque, inicialmente, se pensó que el proyecto Bardock no era canónico, ya que Toriyama no trabajó en el especial, fue rápidamente desacreditado y la historia del pasado del padre de Gokú se convirtió en una base para las siguientes creaciones de la franquicia.

Por otro lado, a lo largo de todo este tiempo, han salido a la luz curiosidades relacionadas con el mundo de Dragon Ball, sorprendiendo a más de un fanático. En ese marco, existe una en torno al mítico padre de Kakaroto, que revela que ese estaba destinado a ser el enemigo principal de Gokú en la historia original.

Akira Toriyama admitió que lloró con el especial de Bardock (Foto: Toei Animation)

BARDOCK, ¿PADRE Y ENEMIGO DE GOKÚ?

En la enciclopedia japonesa Daizenshuu, concretamente en la parte 3 del análisis de la animación (inédita en el extranjero), se desveló el origen del especial de Bardock, que fue creado para profundizar más sobre las raíces del Saiyajin. Pero eso no fue todo, en un principio, el estudio de Toei Animation tenía planeado que Goku y Bardock fueran enemigos y se batieran en duelo. Finalmente, esa idea quedó descartada luego de un largo debate, pero lo tuvieron muy en cuenta para el personaje.

Curiosamente, esta idea se recuperó más tarde en videojuegos como “Dragon Ball Z: Burst Limit”, donde en el modo Historia vemos a Bardock enfrentarse a su hijo en el duelo final.

¿CÓMO FUE CREADO BARDOCK?

Bardock fue una sugerencia por parte Toei Animation, y Katsuyoshi Nakatsuru fue el artista responsable de crear a este icónico personaje, así como al escuadrón del papá de Gokú, los cuales también aparecieron por primera vez en la televisión en 1990.

En “Dragon Ball Z: Special Selection DVD”, Akira Toriyama reveló que él no fue el responsable de este personaje. “Para empezar, siempre olvido las cosas que empiezo y casi no tengo recuerdos de haber diseñado al padre de Gokú, Bardock, y a sus compañeros. Creo que, probablemente lo que ocurrió fue que alguien de la empresa de animación vino y me dijo: nos gustaría hacer una historia original basada en estos diseños… y cuando tuve los bocetos, sólo me dediqué a rehacerlos”, confesó el artista en el material adicional.

Vale decir que la última vez que vimos Bardock en un ambiente canon, fue durante la película de “Dragon Ball Super: Broly”.