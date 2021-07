Uno de los personajes que aparecieron a lo largo de la historia de “Dragon Ball” fue el Androide 16, que apareció por primera vez en el anime cuando fue despertado por sus ‘hermanos’, los gemelos Androide 17 y Androide 18, quienes rompieron la puerta de su cápsula mientras los Guerreros Z los rodeaban. Él ni siquiera se presentó, solo se paró imponente y casi no dirigió ninguna palabra.

Sin embargo, Androide 16 es el único del trío de androide que no se mantuvo dentro de la historia de “Dragon Ball”. Algo curioso teniendo en cuenta que en el anime Akira Toriyama la mayoría de los personajes muere, pero también resucita; esto no pasó, hasta la fecha, con este en particular. Sus ‘hermanos’ sí corrieron con esa suerte.

Como se recuerda, a la Androide 18 se le quitó la bomba de su cuerpo en media batalla y partir de ese momento llevó una vida normal, casándose con Krilin y teniendo una hija con él. Por su parte, el Androide 17 fue resucitado por las Esferas del Dragón, para luego ser una pieza importante en la Era Super, al punto de ganar el Torneo de Fuerza. En cambio, el fortachón pelirrojo fue eliminado cruelmente por Cell durante su torneo y no regresó jamás. No obstante, existe una teoría que indicaría que en realidad, número 16 sigue con vida.

MÁS INFORMACIÓN: Qué significa Kame Hame Ha y cuál es su verdadero origen

Androide 17 y 18 despiertan al Androide 16 (Foto: Toei Animation)

TEORÍA: EL ANDROIDE 16 SIGUE ‘VIVO’

Tras su muerte, el Androide 16 fue omitido, pero existe una posibilidad de que las esferas sí lo hayan revivido, de acuerdo a una teoría de CBR.

El motivo principal por el que se cree que el androide no fue resucitado con las Esferas de Dragón es porque a diferencia de sus ‘hermanos’, él sí era un ser artificial por completo. Doctor Gero, creo a los gemelos androide a partir de una modificación humana, pero el pelirrojo era una pieza mecánica. Por eso, nunca estuvo ‘vivo’. Y por eso, si nunca tuvo vida, tampoco puede morir.

Sin embargo, en la Saga de Buu se comprobó que los seres puramente robóticos si pueden ser traídos de vuelta gracias al poder de las esferas. Una vez que los Guerreros Z volvieron a convocar a Shenlong para traer de vuelta a los que murieron en la destrucción de la Tierra, se pudo ver entre los resucitados al Androide 8, conocido como “Octavio”, quien también es totalmente robótico.

Tras su muerte, el Androide 16 fue omitido, pero existe una posibilidad de que las esferas sí lo hayan revivido (Foto: Toei Animation)

Si tomamos en cuento esto último, podemos deducir que el Androide 16 está de vuelta también, pero ¿por qué su resurrección no ha salido a la luz todo este tiempo? De acuerdo con la teoría, entre las razones por la que no volvió a aparecer es la importancia de su muerte. Pues fue una pieza clave para la transformación de Gohan.

Antes de ser aplastado, el guerrero le dijo al entonces niño que veía un gran potencial en él y que protegiera a todos los seres vivos del planeta. Vale recordar que, gracias a su muerte, Gohan se convirtió en Super Saiyajin 2, transformación necesaria para acabar con Cell. Si esto no hubiera ocurrida, quizás el hijo de Gokú nunca habría podido transformarse, cambiando así la historia del anime.

Otra cosa para destacar es que, si el Androide 16 hubiera resucitado, esto debía haber ocurrido poco después del épico momento, puesto que su arco estaba finalizado. Entonces, sin nada más que hacer, no había razón para que volviera. Aunque nada está dicho.

Androide 16 en "Dragon Ball Z" (Foto: Toei Animation)

¿PODRÍA REGRESAR EL ANDROIDE 16 A “DRAGON BALL”?

Actualmente, 17 se parece mucho a 16: ambos aman a la naturaleza y son inmensamente poderosos. Pero a diferencia del ganador del Torneo de Fuerza, el pelirrojo tiene un carácter amable se opone a la violencia y no le interesa luchar contra nadie, a menos que sea su objetivo, como ocurrió con Gokú en aquellos años cuando estaba con vida.

Esto podría darle una chance de aparecer en el anime o el manga. O darle algún papel en una próxima historia que reúna al trío más poderoso del Doctor Gero, que no están juntos desde “Dragon Ball Z”. Y si no ocurre, un cameo en “Dragon Ball Super”, sería suficiente para que los fans sepan que sigue con vida, cuidando al planeta a su modo: lejos de las batallas, en un lugar tranquilo.