La primera vez que vimos el tema de los viajes en el tiempo en “Dragon Ball” fue cuando Trunks del futuro se incorporó en la historia. “Dragon Ball Z” nos presentó a un misterioso joven que llegaba del futuro para cambiar el destino y salvar al planeta Tierra. La línea de tiempo de ese guerrero está destrozada por los Androides 17 y 18 y su madre, Bulma, crea una nave que le permite a su Trunks retroceder en el tiempo y hacer que conozca a Gokú y este corrija todo lo que ha ido mal.

El viaje en el tiempo en “Dragon Ball” se da en la saga de Cell, cuando Trunks viaja al pasado porque en tres años dos humanos artificiales atacarán y matarán a todos, incluido los Guerreros Z. Ni siquiera Gokú tendrá la oportunidad de luchar, muerto por el virus del corazón unos meses antes. Es por ello que el objetivo del viaje del hijo de Vegeta es salvarlo de enfermedad cardiaca y ayudar a vencer a los androides.

Sin embargo, cuando Trunks regresa a su futuro se da con la sorpresa que nada ha cambiado, no resucitaron los caídos y pareciese que el viaje no funcionó. Pero, lo que realmente pasó es que fragmentó la línea temporal. Un error que no fue pensado ni por él ni por su madre, quien ha dedicado toda su vida a la ciencia. Pero, ¿por qué ocurre esto?

EL PROBLEMA CON LOS VIAJES EN EL TIEMPO EN “DRAGON BALL Z”

En principio, el error se da porque, cuando Trunks viaja al pasado, las alteraciones temporales no cambian nada en la línea de tiempo, pues al hacerlo eso se convierte en el nuevo futuro. Es decir, cambiar cualquier cosa en el pasado solo causa una línea de tiempo diferente dejando la original completamente intacta.

Este tema ha causa gran confusión entre los fans de “Dragon Ball”, pero no solo es un error que se da en la franquicia, pues otras que han intentado tocar los viajes en el tiempo han tenido la misma lógica o error. Sin duda será algo que Akira Toriyama y su equipo deberán trabajar aún más; sobre todo porque los viajes en el tiempo podrían ser cruciales para la siguiente película de “Dragon Ball Super”.

LOS VIAJES EN EL TIEMPO DE “DRAGON BALL SUPER”

De acuerdo con Comicbook, es posible que el viaje en el tiempo sea una parte importan en la nueva película de la franquicia, que permita además de conocer más sobre las historias de cada personaje, estos podrían aprender nuevas técnicas para salvar el día. Además, la cinta podría regresar a la tierra de Trunks del futuro y ver qué es lo que desató la destrucción de la civilización.

EL ÚLTIMO VIAJE EN EL TIEMPO DE TRUNKS

La última vez que Trunks viaja a través del tiempo es al final del arco de Cell. Tras concluir con el Toreno de Artes Marciales del androide, el hijo de Vegeta revive y se prepara para volver a su futuro. Infinitamente más fuerte de lo que era cuando aterrizó al principio del arco, Trunks está más que listo para llevar esperanza a su realidad.

En su línea de tiempo, Trunks derrota a los Androides 17 y 18 sin mucho esfuerzo. Años más tarde, es capaz de hacer lo mismo a la Cell, previniendo el destino que su yo en la línea de tiempo alternativa sufrió a manos del humano artificial.