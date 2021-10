El legado de Selena Quintanilla sigue siendo admirado en el mundo después de 27 años de su muerte. En esta oportunidad, la poeta Melissa Lozada-Oliva ha querido recordar a la reina del Tex-mex, en una faceta que quizás pocos conocíamos de la cantante estadounidense.

En 1995 el mundo artístico vio desaparecer a una de las cantantes con más proyección: Selena Quintanilla. Esta muerte, a manos de Yolanda Saldívar, impactó a todos los seguidores de la intérprete, sobre todo a la generación de mujeres de la época. Precisamente, esto es lo que aborda, Lozada-Oliva al inicio de su primera novela, ‘Dreaming of You’.

‘DREAMING OF YOU’, LA NOVELA QUE REVIVE A SELENA QUINTANILLA EN UNA SESIÓN DE ESPIRITISMO

‘Dreaming of You’ vio la luz el pasado 26 de octubre. En esta novela podemos encontrar a Selena Quintanilla, pero esta vez en una sesión de espiritismo que comienza con un viaje homérico por lo más recóndito del infierno. Fiel al estilo Lozada-Oliva, la obra está narrada en modo de verso, tratando de mezclar un poco la tragedia con el chisme, para obtener una imagen que hasta hoy sigue siendo venerada.

“Creo que todo esto comenzó conmigo tratando de reconstruirlo, lo que significaba para mí ser fan de Selena. Siento que crecí bajo el paraguas de su vida, justo después de su muerte, y gran parte de ser su fan también fue querer parecerme a ella. Y recuerdo sentirme tan hermosa cada vez que me parecía a Selena. Es tan extraño, como enamorarse de alguien y desaparecer por completo. Y para mí, algo que realmente me atrajo de Selena es cómo se enamoró tan rápido. Cómo al final del día, un poco como la princesa Diana, en realidad, ella era solo esta chica enamorada, realmente inocente y generosa”, afirma Melissa Lozada-Oliva a NPR de Weekend Edition.

¿QUÉ BUSCA LOZADA-OLIVA CON LA NOVELA SOBRE SELENA?

La poeta busca darle un sentido a su obra y explica en qué momento de su vida se encuentra Selena Quintanilla. Además, cuenta la posibilidad de una resurrección de la cantante y los motivos que tiene para pensar en ello, desde el punto de vista de la misma artista.

“Ella realmente no se siente lo suficiente y piensa que traer de vuelta a esta estrella del pop con la que está obsesionada y el duelo de alguna manera arreglará todo. Los motivos de todos para devolverle la vida a alguien están bastante desordenados. Creo que, en general, el consenso cada vez que alguien resucita es como: no lo hagas. Ella es solo una mujer que toma una decisión, y esa decisión es un gran error. Pero para saber quién es, siente que tiene que hacer esto”, agrega.

En otro momento de la entrevista, la escritora cuenta cómo fue que inicia su relación con la intérprete de ‘Amor prohibido’, quien ahora cada vez que entra en su cabeza no hace más que traerle recuerdos familiares, pero sobre todo de su niñez.

“Cuando era niña, fui a ver la película de Selena con mi hermana mayor; era su fiesta de cumpleaños, es ocho años mayor que yo, y estaba cumpliendo 13. Recuerdo haber visto a todas estas adolescentes tratar de ser mujeres y bailar las canciones de Selena, así que ella ha sido esta figura en mi vida para siempre. Gran parte de ella está envuelta en mis recuerdos de mis hermanas y mi familia y de mi niñez en general. Seguí escribiendo todos estos poemas sobre Selena desde la universidad, hace 10 años, y ninguno de ellos era muy bueno”, revela.

¿QUÉ PIENSA LA ESCRITORA SOBRE LA ASESINA DE SELENA QUINTANILLA?

Una pregunta a la que no pudo escapar la escritora Melissa Lozada-Oliva fue sobre Yolanda Saldívar, la asesina y asistente personal de Selena Quintanilla. La poeta aún le parece increíble escuchar las declaraciones como “fue un disparo accidental” y, en parte culpa al mundo homofóbico de no haber comprendido a la exasistente de la reina del Tex-mex.

“Es tan extraño cómo la mitología a su alrededor era que era una lesbiana enloquecida que no consiguió lo que quería. Había toda esta narrativa sensacionalista de “Si no puedo tiene usted, nadie puede “. He visto entrevistas con ella y parece que ella cree honestamente su propia mentira de que el arma se disparó accidentalmente. Siento que Yolanda estaba viviendo en este mundo homofóbico donde no era joven, hermosa y heterosexual, lo que puede haber causado en parte que hiciera esta cosa horrible, y también la uso como una especie de metáfora en el libro. Estoy usando su legado para hablar sobre lo queer y el deseo y el problema de las chicas bisexuales de “¿Quiero ser esta mujer? ¿O quiero besar a esta mujer? O incluso, “¿Quiero matar a esta mujer?””, sentenció.