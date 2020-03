Finalmente será este viernes 27 de marzo y no el 3 de abril, como estaba estipulado inicialmente, cuando se publique el nuevo disco de Dua Lipa, “Future Nostalgia”, una decisión que llega tras la filtración del álbum completo.

El cambio de fecha lo notificó la propia artista durante una sesión de preguntas de sus seguidores a través de Instagram.

“Tengo muy buenas noticias para ustedes. Estaré estrenando mi álbum este viernes 27 de marzo y no puedo esperar a compartirlo con todos ustedes. Tenía mucha más confianza porque lo había hecho antes, no tenía miedo de entrar y experimentar y probar cosas nuevas”, contó.

La intérprete de “One Kiss" recordó el momento preciso en que esta nueva dirección se presentó. “Estaba en un programa de radio en Las Vegas y salí a caminar, únicamente para aclarar mi mente. Mientras caminaba, estaba escuchando a OutKast y No Doubt y pensé, ‘¿Qué tienen estos discos que aún amo y con los que me relaciono tanto? ¿Por qué siento que no han envejecido? ¿Y cómo podría incorporar ese sentimiento nostálgico de todos mis recuerdos e inspiraciones favoritos de la infancia en algo nuevo y moderno?”, reveló.

La artista informó que debido a la expansión del COVID-19 se tuvo que aplazar su gira en Europa, que debía arrancar en Madrid el próximo 26 de abril. Las nuevas fechas del “tour” serán anunciadas hoy a partir de las 10 horas.

“Desafortunadamente, dada la situación actual y teniendo en cuenta la seguridad de todos, hemos tenido que posponer las fechas de mi gira “Future Nostalgia” por Reino Unido y Europa. Anunciaremos las fechas reprogramadas para el Reino Unido y la gira por Europa mañana a las 10.00 a.m. (hora del Reino Unido). Todas las entradas seguirán siendo válidas para los nuevos shows. Muy pronto anunciaré las fechas de la gira para el resto del mundo. ¡Quiero ir a tantos lugares como sea posible!”, señaló.