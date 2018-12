Dua Lipa y Ariana Grande grabaron una canción que (al parecer) jamás vamos a escuchar

La presencia de la cantante británica Dua Lipa en el programa 'Watch What Happens with Andy Cohen' ha sido blanco de decenas de comentarios en las redes sociales, donde la artista de 23 años tiene una gran legión de seguidores.

Resulta que en el mencionado espacio, Dua Lipa confirmó que grabó un tema con Ariana Grande. Sin embargo, dicha pieza jamás será estrenada (o al menos no próximamente).

“Quiero mucho a Ariana Grande y me encanta cómo ella trabaja. Hicimos una canción juntas, pero creo que nunca saldrá a la luz", sostuvo.

Dua Lipa señaló que cuando todo ocurrió se encontraba en un "proyecto diferente" y que no era el momento más idóneo para dicho tema. "Estoy segura de que volveremos a colaborar en el futuro otra vez”, agregó.

En las redes sociales, los seguidores de Dua Lipa y Ariana Grande quedaron en 'shock' tras esta revelación. Muchos de ellos lamentaron la situación.

"Espero que el tema de Dua Lipa y Ariana Grande algún día sea estrenado ya que son dos de mis artistas favoritas. Cada una tiene una magia, un encanto, que haría que dicha canción sea un éxito instantáneo", manifestó un usuario.