Con el paso de los años, Dua Lipa se ha convertido en una de las estrellas del pop más populares, obteniendo varios premios internacionales, logrando récords de reproducción con sus canciones y siendo parte de eventos importantes, como “Rock in Río”.

Y es que la cantante inglesa, que recientemente viene completando una gira en países de Latinoamérica como México y Argentina, suele llamar la atención gracias a sus curiosas actividades con sus fans.

Del mismo modo, los romances de Dua Lipa son un tema muy sonado entre sus fanáticos, pues ha sido relacionada con más de una figura de la música y la televisión, pero sin confirmarse o negarse estos rumores.

Dua Lipa se encuentra realizando una gira por Latinoamérica (Foto: Armend Nimani / AFP)

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE DUA LIPA?

Trevor Noah

En las últimas semanas, la intérprete de “One Kiss” y “No Lie” ha sido relacionada con Trevor Noah, el reconocido “standupero” y presentador de “The Daily Show” de Comedy Central, con quien fue captada en una cita.

Como se recuerda, la cantante y el conductor, de 27 y 38 años respectivamente, fueron vistos besándose el pasado el 28 de septiembre de 2022, de acuerdo con fotos obtenidas por un reportero del The Daily Mail en Nueva York.

“Estaban sentados en silencio lejos de todos los demás en el restaurante. Estaba claro que estaban enamorados y se sentaron juntos durante toda la comida. Salieron juntos y caminaron, deteniéndose para largos abrazos y en el segundo beso con abrazos”, se lee en el reportaje.

Hasta el momento, ninguno de los personajes se ha pronunciado sobre las imágenes obtenidas en el restaurante jamaiquino en East Village.

La relación con Anwar Hadid

Durante casi dos años, Dua Lipa estuvo comprometida con Anwar Hadid, un arquitecto y modelo estadounidense con quien compartió varios momentos en la escena pública y momentos de sus vacaciones en redes sociales.

Anwar es una figura muy relacionada en el modelaje, pues su madre, Yolanda Hadid, fue parte de “The Real Housewives Of Beverly Hills”, mientras que sus hermanas Gigi y Bella Hadid, son cotizadas modelos.

La relación inició durante los primeros meses de 2019, y la cantante supo llevarse bien con la familia de su entonces novio, formando parte de la íntima despedida de la abuela de este, algo que afianzó su vínculo, el cual terminó en diciembre de 2021.