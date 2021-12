La cantante Dulce María Espinosa Saviñón o conocida simplemente como Dulce María, es recordada por haber pertenecido al grupo musical RBD y en la actualidad disfruta de la compañía de su esposo y de su pequeña hija. Durante varios años ella tuvo un gran sueño que finalmente pudo cumplir.

Dulce María es una artista que además de ser cantante es escritora y actriz. Fue así que gracias a ese talento tuvo la oportunidad de ingresar al mundo de la televisión. A la edad de cinco años fue parte del programa “Plaza Sésamo” pero también realizó distintos comerciales durante su niñez.

Dulce María dijo "ya pronto se enterarán si todo se cierra”. (Foto: Instagram)

En el 2002 fue parte de la famosa producción mexicana Clase 406. Pero su gran salto a la fama llegó en el 2004 cuando protagonizó la telenovela juvenil “Rebelde” donde interpretó a la estudiante Roberta Pardo.

En paralelo también integró el grupo musical RBD y luego de cuatro años decidió dar un paso al costado del grupo.

Si bien el mundo de la actuación y del canto la llevaron a tener un gran éxito, la artista aún tenía un gran sueño por cumplir pero que con el pasar del tiempo, finalmente, lo pudo realizar.

¿CUÁL ES EL GRAN SUEÑO QUE HA CUMPLIDO DULCE MARÍA?

Alejada de los sets de grabación y de las telenovelas la cantante Dulce María brindó una entrevista a la revista People en Español donde se confesó y dio a conocer lo que muchos de sus fanáticos querían saber y era todo lo relacionado al sueño que logró cumplir.

“Uno de mis grandes sueños era ser mamá de una nena. Dios me concedió que fuera una niña; claro, un bebé también me hubiera hecho la más feliz del mundo, pero con María Paula estoy vuelta loca de felicidad y también por estar formando una familia. Todo eso era parte de mis sueños como mujer”, manifestó.

¿A QUÉ COSAS RENUNCIÓ DULCE MARÍA PARA CUMPLIR ESE SUEÑO?

El hecho es que para cumplir con ese gran sueño Dulce María tuvo que renunciar a algunas cosas. Ella misma explicó cuáles eran esas cosas en la entrevista al referido medio de comunicación.

“Es complicado ser mamá y profesional. Cumplo 31 años de carrera, comencé a los cuatro, cinco años (…) Siempre había dicho que me iba a retirar un año o dos cuando fuera mamá, pero, la verdad, no lo he hecho del todo porque me lo pide mi cuerpo, mi mente, el cariño de la gente”, agregó.

Fue así como Dulce María tuvo que decidir entre continuar siempre con su carrera artística y el cuidado y protección de su niña. También resaltó que continuará trabajando pero cuidado a su pequeña.

“Todos los sueños tienen un precio y creo que el sacrificar mucho de tu vida personal es el reto más grande que me he enfrentado en esta carrera”, sentenció.

