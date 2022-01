Dulce María saltó a la fama internacionalmente en el 2004 cuando participó en “Rebelde”, telenovela mexicana donde interpretó a Roberta Pardo. Además, se ganó el cariño del público por haber sido parte del grupo RBD junto a Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, convirtiéndose en todo un ícono de la música pop.

Ahora, con 36 años, Dulce María se encuentra casada con el productor Paco Álvarez y disfrutando de su etapa de madre. En diciembre de 2020 dio la bienvenida a su primera hija María Paula, el gran amor de su vida.

En una reciente entrevista para Pinky Promise, Dulce María contó una anécdota vergonzosa que vivió cuando grababa la telenovela “Primer amor... a 1000 × hora” en el año 2000. Y es que la artista mexicana vivió un incómodo momento con Kuno Becker que hasta ahora recuerda. ¿Qué pasó? Aquí te contamos los detalles.

Dulce María comenzó su carrera en 1990, a los cinco años, cuando se unió a comerciales de televisión y, tres años después, se incorporó a la serie de televisión infantil Plaza Sésamo (Foto: Dulce María/ Instagram)

DULCE MARÍA Y SU VERGONZOSO PRIMER BESO CON KUNO BECKER EN “PRIMER AMOR... A 1000 × HORA”

Los actores y actrices viven todo tipo de anécdotas en los sets de grabación, especialmente las relacionadas con las escenas románticas. Este es el caso de Dulce María, la ex RBD que recordó un incómodo momento con su colega Kuno Becker.

Era el año 2000 cuando Dulce María grababa el exitoso melodrama de Televisa “Primer amor... a 1000 × hora”, donde interpretó a Britanny, junto a Kuno Becker, Ana Layevska y Valentino Lanús, entre otros reconocidos actores de aquel momento.

La artista mexicana tenía una escena de beso junto al actor Kuno Becker en la telenovela. En aquella época, Dulce María no tenía experiencia grabando este tipo de escenas pues se trató de su primer beso en pantalla.

Recientemente, la cantante y actriz mexicana recordó en una entrevista para el programa Pinky Promise el vergonzoso momento que vivió cuando besó al actor Kuno Becker. Su inexperiencia en este tipo de escenas le jugó una mala pasada.

“La primera vez que tuve que besar a alguien fue en a 1000 x hora y fue a Kuno Becker y yo no tenía idea cómo tenía que dar un beso”, comenzó a contar Dulce.

“Entonces yo le preguntaba que, de hecho, creo que el director era Pardo: ‘Yo nunca he dado un beso en novela, ¿qué hago?’. ‘Tú llega y lo besas’. Y le digo: ‘¿Pero así como normal?’. ‘Sí’. También a él le pregunté y me dijo: ‘Sí, tú llega y dame…’”, siguió explicando la actriz.

“Yo llegué y ni cuenta me di hasta que lo vi que todo el mundo estaba así de que había sacado la lengua. ¡Qué oso me dio!”, afirmó la exintegrante de RBD.

Dulce María reconoció que cuando se percató de lo que había hecho no quería salir de su casa porque se sentía muy avergonzada. “Estaba así muerta de pena porque nadie me dijo que no se hacía”, finalizó.