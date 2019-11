Dulce María, la cantante y actriz mexicana de 33 años, es una artista que goza de gran popularidad gracias a su participación en la telenovela “Rebelde” y en el grupo musical RBD junto a Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Los artistas se convirtieron en ídolos pop y lograron la fama internacional.

La talentosa Dulce María está pasando por un gran momento en el amor, luego de tres años de relación con el director de cine Paco Álvarez decidió casarse el pasado 9 de noviembre en una hermosa ceremonia religiosa en Morelos, México. Pero más allá de los detalles románticos, lo que más llamó la atención de este suceso fue la ausencia de los ex integrantes del grupo RBD.

Dulce María y Paco Álvarez llevan tres años de relación y ahora ya son esposos. (Foto: Instagram)

En especial de Poncho Herrera, excompañero de Dulce María, con quien mantuvo una relación amorosa mientras fueron parte de la telenovela “Rebelde” y de RBD. Como se recuerda, Dulce María contó que ellos vivieron uno de los romances más intensos durante esa etapa.

“Lo que pasa es que la edad que teníamos era justo la edad en que para empezar ya eres intenso…”, contó la actriz a las cámaras del programa televisivo Suelta La Sopa, en donde reconoció que no fue fácil combinar su romance con las relaciones profesionales.

Dulce Maria y Poncho Herrera mantuvo su relación mientras grababan "Rebelde". Foto: Instagram

Parece ser que ni sus años de trabajo juntos, ni su tiempo dentro de una relación amorosa valieron para que Dulce María invitara a Alfonso Herrera a su boda con el director y productor, Francisco Álvarez. Fue el único ex RBD que no fue invitado a este evento, lo que llamó la atención de los fans.

Poncho Herrera quedó sorprendido ante las cámaras al ser preguntado por la boda de su colega y confesó no saber nada. “No sabía que ya iba a suceder”, dijo de buenas maneras cuando fue cuestionado.

“Estoy filmando ahorita en Guadalajara, nada más termino (un evento) y me voy. ¿A poco ya (se va a casar)? Pues bueno, todas las felicitaciones. No sabía que ya iba a suceder, pero todas las felicitaciones del mundo”, dijo el ex cantante al programa “Venga Alegría”.

Lejos de crear una polémica, Poncho quiso mandar un mensaje educado a la que un día fue su amor adolescente y le deseó lo mejor en esta nueva etapa.

Por su parte, Christian Chávez, otro ex RBD, tampoco pudo asistir a la boda por asuntos de trabajo que no pudo cancelar en el último momento. Eso sí, se mostró feliz por la unión en matrimonio de Dulce María.

“No estuve en la boda de Dulce porque yo tenía otro compromiso ya cuando me avisaron yo ya no podía cancelar eso, pero al final de cuentas es que saben que el amor siempre está. Hay mucha gente que luego está ahí un día, y no está nunca en la vida, más que en la boda”, afirmó Chávez.

El actor también confirmó que el resto de sus compañeros de “Rebelde” habían sido invitados al evento. Sin embargo, todo fue muy pronto y ninguno se pudo organizar para asistir. “Ella me invitó, me habló directamente a mí y lo platicamos”, agregó.

Otro ex RBD que no asistió a la boda fue Christopher Uckermann, quien explicó que su ausencia fue por una presentación que coincidió con la fecha del matrimonio de Dulce María. “Tenía show ese mismo día. Entonces, pues, le mando un gran abrazo”, señaló al reportero mexicano Eden Dorantes.

Anahí tampoco asistió a la boda pero le envió un tierno mensaje a Dulce María, a través de sus stories de Instagram. “Muchas felicidades, Dulce María. Que sea una vida llena de alegrías y que Dios bendiga a la familia que hoy comienzan”, escribió la actriz, quien dio vida a Mía Colucci en la telenovela “Rebelde”.

La agrupación musical RBD fue uno de los grupos más exitosos no solo en México, sino también en Latinoamérica. Foto: AFP

Pero no todos le fallaron a la actriz, ya que un par de actrices que formaron parte del elenco de la telenovela juvenil “Rebelde” no solamente asistieron a la boda, sino fungieron como damas de honor.

Zoraida Gómez, quien interpretó a “Jose Luján”, la mejor amiga de “Roberta”, personaje de Dulce María, fue una de las asistentes. La otra actriz fue Fernanda Malo, quien dio vida a la villana “Sol de la Riva”, quien era enemiga de “Mia Colucci” (Anahí), y por ende del resto del grupo.

“Siempre somos increíbles pero juntas cambiamos el mundo. Doy gracias por las poquitas pero increíbles amigas que me dio el universo”, escribió Malo hace unos meses a través de su cuenta personal de Instagram. En la publicación aparecen Dulce María y ella abrazadas de otra de sus amigas.

Además, el productor de las telenovelas que protagonizó la novia, como “Clase 406” y “Rebelde”, Pedro Damián, también asistió a la ceremonia.

Hasta el momento, Dulce María no se ha pronunciado al respecto. La actriz mexicana está alejada de las redes desde que se casó pues quizá debe estar disfrutando de su luna de miel.





