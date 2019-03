Michael Keaton y uno de sus personajes más increíbles en 'Dumbo': V. A. Vandemere

Michael Keaton ha regresado a la industria del cine para interpretar a uno de sus papeles más increíbles de todos, V. A. Vandemere, el antagonista de la nueva película de Disney, el 'remake' de 'Dumbo', que promete consagrarse en el top de la taquilla mundial pero, ¿quién es Vandemere y cómo se sintió Keaton representándolo? Aquí nos responde.

V. A. VANDEMERE es un empresario persuasivo que fijó su mirada en el circo de Max Medici y en su nuevo miembro milagroso, un elefante volador. Pero a Vandevere solo le importa el dinero. Planea convertir a Dumbo en una gran estrella en su moderna utopía de entretenimiento, Sueñolandia, haciendo que forme una dupla con la deslumbrante trapecista llamada Colette. Con los ojos en el premio, nada ni nadie puede detener a Vandemere.

¿Qué fue lo que te atrajo de este proyecto inicialmente?



Dos palabras. O dos nombres, supongo: Tim y Burton. Ya habíamos trabajado juntos tres veces. Esta es la cuarta. No solo es un amigo, también pienso que la experiencia de trabajar con alguien como Tim (aunque, en realidad, no hay nadie como Tim) es algo que la mayoría de los actores harían en un instante. Siempre es una experiencia muy buena para mí estar rodeado de ese tipo de creatividad, visión e imaginación. Cuando trabajas en un set con Tim y las personas que él contrata para que lo rodeen, recuerdas por qué haces lo que haces.



¿Cuán bien conocías la película animada de 1941?



Conozco un poco la historia clásica, pero no soy fanático de Dumbo. Pero esta es una historia muy dulce, y el guion era muy emotivo y estaba muy bien escrito.



En esta película, te reúnes con Tim Burton y Danny DeVito por primera vez desde Batman Returns, de 1992. ¿Hablaron sobre eso?



No hubo nada de qué hablar. Fue algo así como, “oye, esto es lo que haremos.” No fui parte de la conversación, si es que hubo una. Solo escuché: “Tim Burton hará una película”, así que presté atención a eso. Honestamente, creí que no iba a poder hacer esto porque estaba terminando otro proyecto, y había algo que estaba preparando para el futuro. Pero siempre paras las orejas cuando se menciona el nombre de Tim y piensas: “Bueno, solo miraré el guion”. Y luego, cuando había leído el guion, pensé: “Será mejor que se me ocurra una manera de hacer que esto funcione”. Hay determinadas personas que, cuando te llaman, realmente quieres hacer que funcione si puedes. Ha habido ocasiones con otros directores grandiosos en que simplemente no pude hacerlo, lo que fue decepcionante cuando menos. Es divertido ir a trabajar y ser parte de todo esto.



¿Cómo es ser parte de esta película en particular de Tim Burton?



Esta película es enorme. No sé qué sucede tras bambalinas porque hay mucho que armar, pero todo parece estar en su lugar cada día. La producción artesanal es impresionante, en particular, la de la diseñadora de vestuario, Colleen Atwood, que es increíble. Un día entré en uno de los sets con, si no me equivoco, 1.500 extras y miré los trajes de todos, y eran muy específicos y maravillosos, hasta los zapatos que usaban. Es igual para cada departamento. Es un placer estar rodeado de personas así. Y eso proviene de Tim Burton. Las personas quieren estar en ese mundo, y él tiene buen juicio para saber a quién debe contratar y por qué es genial.



¿Cómo te describió la película Tim Burton?



Me dijo que trata sobre la familia. Ese es el tema, realmente. Un motivo por el que Vandemere, mi personaje, se comporta como se comporta (de una forma no muy agradable) es que nunca tuvo realmente una familia y, en el fondo, eso lo carcomió, aunque nunca dejaría que lo supieras. Y hay una pequeña familia de circo que no es la familia típica de padre, madre y dos hijos. El padre, interpretado por Colin Farrell, está intentando mantener unida a esta pequeña familia. Y, en ese momento, aparece un elefante volador muy adorable. Hay fuerzas que quieren hacer crecer eso, disfrutarlo y hacer que sea algo maravilloso. Pero también hay personas que quieren explotarlo en su propio beneficio personal. Lamentablemente, yo soy ese hombre.



¿Fue difícil interpretar a alguien que podía tratar tan mal a una criatura tan dulce como Dumbo?



La ironía es que me encantan los elefantes. Me encantan, y pensé: “No puedo hacerlo. No puedo. No puedo ser el malo”. No sé si alguna vez han visto elefantes en estado salvaje, en su hábitat natural. Es alucinante. Te dejan helado. Son grandiosos. En realidad, estuve involucrado con personas en cuanto a combatir su caza para obtener marfil. ¡Y ahora estoy aquí interpretando a un hombre que maltrata terriblemente a un elefante pequeño y adorable!