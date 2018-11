Los duros comentarios que Freddie Mercury recibía de los críticos en el año 79

Dos artículos, ambos escritos en 1979, en los que se habla de la mítica banda Queen y su líder Freddie Mercury han despertado la curiosidad de miles de cibernautas esta semana. El periodista del sitio web El Español, Miguel Ángel Uriondo, compartió a través de su cuenta de Twitter dos singulares críticas de la agrupación británica.



En una crónica del diario El País, con fecha del 22 de febrero de 1979, se escribe sobre el concierto de Queen en Barcelona. Fue durante su Jazz Tour y el cuarteto británico se presentaba por segunda vez en España. Explican su música como un "ritmo cuadrado y machacón que resulta siempre la misma canción" y describen al buen Freddie Mercury como "una especie de Mick Jagger de segunda división".



Continúa describiendo su "cara afilada, cuando se ve de perfil posee un cierto aspecto leporino, como un conejo chirriante. No canta ni muy bien ni muy mal". El artículo también resalta que Freddie Mercury tenía "un cierto aspecto de facha motociclista". Brian May, bajista de Queen, tampoco se libró de las críticas del diario español: "se las pegaba de Hendrix, Townsend o cualquier de los grandes acopladores de la guitarra eléctrica".



La afilada crónica termina diciendo: "quien vaya a un concierto de Queen con ánimo artístico llega con un criterio estético equivocado. A esta gente o se les aprecia el descaro, el montaje obvio y la efectividad básica (incluidos los sonidos), o no se les aprecia nada".



Una crítica publicada en el año 1979 llamaba "conejo chirriante" a Freddie Mercury. (AFP) AFP

Por su parte, la emblemática revista Rolling Stone también escribió duras críticas sobre la performance de la banda británica. Un artículo del 8 de febrero de 1979 comienza afirmado que Queen "no tiene imaginación para tocar jazz y, por lo tanto, no tiene imaginación para tocar rock and roll". Les incrimina de ser unos "mocosos arrogantes" y obtener todo lo que a Freddie Mercury se le meta entre ceja y ceja.

Asimismo, desde la renombrada publicación estadounidense aseguraban, allá por los finales de los años 70, que la banda liderada por el legendario Freddie Mercury "considera a las mujeres como objetos" y que ha venido "a aclarar quién es superior y quién es inferior", llegando a indicar que "Queen puede ser la primera banda de rock verdaderamente fascista".