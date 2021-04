Dylan O’Brien, a lo largo de su carrera como actor, da muchas entrevistas sobre sí mismo, que a menudo se graban para Internet, se vuelven a contar varias veces a lo largo de los años y, a veces, se malinterpretan. Este verano, se cumplirá oficialmente una década desde que el actor de “Maze Runner”, debutó por primera vez en Hollywood como Stiles Stilinski de “Teen Wolf”.

Mientras promocionaba su apocalíptica comedia romántica “Love and Monsters”, que acaba de llegar a Netflix en los mercados internacionales, Dylan O’Brien recurrió a internet para aclarar algunas cosas sobre cómo se presenta su vida en línea. Un “hecho” erróneo que encontró de inmediato es la suposición de que no tiene un segundo nombre.

Si bien no siempre se puede confiar en internet, especialmente sin una verificación de hechos sólida de una fuente confiable para respaldar cierta información, mucho de lo que internet tenía que decir sobre Dylan O’Brien era mayormente cierto y algunas cosas han sido afirmadas por él mismo.

Sin duda la audiencia conoce bien las películas de “Teen Wolf” o “Maze Runner”, pero ¿Conocen a Dylan O´Brien? Antes de ver a la joven estrella en su nuevo thriller de acción “American Assassin”, aquí tienes algunas cosas que debes aprender sobre el actor en ascenso.

10 COSAS QUE DEBES SABER SOBRE DYLAN O’BRIEN

1. Nació en Nueva York pero se crio en California

Nació y creció en dos lugares diferentes (Foto: Instagram)

O’Brien nació el 26 de agosto de 1991 en la ciudad de Nueva York. Se crio en Nueva Jersey hasta que se mudó a California a los 12 años.

2. Dyal fue YouTuber

Antes de la fama, Dylan fue YouTuber (Foto: Instagram)

Antes de que despegara su carrera como actor, Dylan era un YouTuber que hacía bocetos y videos tontos al azar. Incluso una vez sincronizó los labios con la canción “Wannabe” de las Spice Girls.

3. Dylan tuvo problemas para encajar en California

Dylan tuvo problemas al mudarse. No encajaba (Foto: Instagram)

El actor admitió que cuando se mudó a California, fue difícil encajar. Reveló: “Cuando me mudé a California y no tenía amigos durante tres años, como, el programa de televisión “Friends” era mi amigo”.

4. Tuvo un papel principal por el cual todos lo recuerdan

Todos lo recuerdan por "Teen Wolf" (Foto: Instagram)

Su papel principal fue Stiles Stilinski en el mega éxito de MTV “Teen Wolf”.

5. Estuvo gravemente herido por una película

Dylan O'Brien resultó gravemente herido en una filmación (Foto: Instagram)

Dylan resultó gravemente herido mientras filmaba “Maze Runner: The Death Cure”. Entre sus muchas lesiones, sufrió una fractura facial, trauma cerebral y conmoción cerebral. Recientemente, se sinceró con Vulture sobre la experiencia y dijo: “Hubo un tiempo en el que no sabía si volvería a [actuar] ... y ese pensamiento también me asustó”. Llamó al proceso de recuperación “abrumador”.

6. Su novia es Britt Robertson

Tiene una novia desde el 2011 (Foto: Instagram)

Dylan ha estado saliendo con la actriz Britt Robertson desde 2011. “Somos grandes admiradores de quedarnos en casa, ponernos un poco de “Bachelor in Paradise” con un poco de vino y los perros”, dijo recientemente a Us Weekly. Mismo.

7. Toca muy bien la batería

Dylan toca bien la batería (Foto: Instagram)

Puede tocar la batería y solía ser parte de la banda “Slow Kids at Play”. Reveló en una entrevista que el grupo lo despidió enviando un SnapChat de ellos jugando con otro baterista.

8. Es fanático de los Mets de Nueva York

Dylan cumplió un sueño con los Mets (Foto: Instagram)

El joven actor es un gran fanático de los Mets de Nueva York. ¡Recientemente hizo realidad sus sueños cuando lanzó el primer lanzamiento en un juego!

9. No es hijo único

Dylan tiene una hermana (Foto: Instagram)

Tiene una hermana. Julia, es 16 meses mayor que él.

10. Lo más atractivo de una mujer para Dylan es...

Dylan cree que el sentido del humor es lo mejor de una mujer (Foto: Instagram)

Según Dylan, “la cualidad más atractiva de una mujer es el sentido del humor”.