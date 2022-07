¡Es oficial! Charlie Cox y Vincent D’Onofrio aparecerán en la nueva serie de Disney Plus, “Echo”, la cual protagoniza Alaqua Cox. Anteriormente, el actor de “Daredevil” hizo un cameo en “Spider-Man: No Way Home”, donde fue su abogado. Mientras tanto, Kingpin volvió a las pantallas en “Hawkeye”. Ahora, Marvel pretende ampliar su gama de superhéroes y, en esta ocasión, mostrarán la historia de Maya López regresando a sus raíces nativo americanas.

Antes de las series basadas en el universo cinematográfico de Marvel (MCU), como Loki o WandaVision, hubo varios programas que trataron de introducir a algunos héroes en las pantallas de los hogares. Uno de los que más éxito tuvo fue “Daredevil”.

La serie está basada en el personaje de los cómics con el mismo nombre, un abogado ciego que de noche se vuelve un justiciero enmascarado. Pese a su popularidad, luego de tres entregas, Netflix decidió cancelarla.

Charlie Cox como Matt Murdock en "Spider-Man: No way Home" (Foto: Marvel Studios)

¿QUÉ ROL JUGARÁN CHARLIE COX Y VINCENT D’ONOFRIO EN “ECHO”?

Después de semanas llenas de rumores, “The Hollywood Reporter” confirmó que Charlie Cox y Vincent D’Onofrio volverán a encarnar nuevamente sus papeles en “Echo”. Aunque ambos ya hicieron apariciones anteriormente, esta es la primera vez que actuarán juntos desde la temporada 3 de su serie original.

No se conocen muchos detalles de cómo se verán involucrados, pero lo que sí sabemos es que Matt Murdock estará buscando a Jessica Jones, quien también tuvo su propio programa. Sin embargo, tampoco está confirmado si la actriz que le da vida, Krysten Ritter, formará parte del reparto.

Por otro lado, al final de “Hawkeye”, Maya le había disparado a Kingpin, pero era muy probable que hubiera sobrevivido el ataque. Esto se ha confirmado con el anuncio de su aparición en la nueva serie de Marvel.

Pese que ha tomado más tiempo de lo esperado, la aparición de los personajes de “Daredevil” en el MCU es algo que emociona a muchos fanáticos. Además, se rumorea que la serie tendrá un regreso en la plataforma de Disney Plus, pues el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dio pistas que Cox también aparecerá en otro show.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ECHO”?

Todavía no hay una fecha oficial, pero se presume que “Echo” se estrenará en 2023 de forma exclusiva para la plataforma de Disney Plus.

TRAILER DE “DAREDEVIL”