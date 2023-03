Ed Sheeran es, probablemente, el cantante británico más popular en la actualidad, colaborando con varios artistas en éxitos como “Forever my Love”, “Thinking Out Loud”, “Shape of You”, entre otros, los cuales lo han puesto en la cima de las listas de reproducción a nivel mundial.

Del mismo modo, la celeb del Reino Unido ha ganado varios premios internacionales y dado el salto al cine y la televisión, apareciendo en producciones como “Game of Thrones” como un soldado Lannister, “Yesterday” o “Los Simpson”.

Sin embargo, y pese al éxito, el cantante británico tuvo una recaída en su depresión debido a las muertes de amigos o la enfermedad de su esposa, por lo que tuvo que aceptar ir a terapia.

Ed Sheeran está casado con Cherry Seaborn, a quien conoce desde la infancia (Foto: Ed Sheeran / Instagram)

LA DEPRESIÓN DE ED SHEERAN

En conversación con Rolling Stones, Ed Sheeran se refirió a los momentos oscuros que sacaron a la superficie su depresión latente, así como la importancia de Cherry Seaborn en su tratamiento.

La enfermedad de Cherry Seaborn

Mientras la esposa del cantante, con quien se casó en 2018, estaba embarazada de su segunda hija, Júpiter, los médicos le detectaron un tumor, el cual requirió de una intervención quirúrgica de riesgo.

La cirugía se realizó en febrero del 2022 y coincidió con la presentación del artista en Wembley, Londres. “No hay nada que puedas hacer al respecto. Te sientes tan impotente”, indicó el artista al recordar que debió completar un concierto con la incertidumbre de la intervención.

Ed Sheeran y su esposa Cherry Seaborn, con quien se casó en 2018 (Foto: teddysphotos / Instagram)

La muerte de Jamal Edwards

Por aquellos días, el empresario musical Jaml Edwards, amigo y excompañero de cuarto de Sheeran, falleció a los 31 años debido a una arritmia cardíaca producto del consumo de cocaína.

El artista británico se enteró de su muerte doce horas después, cuando le escribió para discutir un nuevo video musical que tenía planeado lanzar.

Jamal Edwards y Ed Sheeran fueron amigos por varios años (Foto: jamaledwards / Instagram)

La muerte de Shane Warne

En más de una oportunidad, Shane Warne y Ed Sheeran demostraron su gran amistad, por lo que su muerte, un mes después de la partida de Jamal Edwards, fue otro golpe para Sheeran.

“Siempre he tenido momentos muy bajos en mi vida. Pero no fue realmente hasta el año pasado que realmente lo abordé”, reconoció el actor.

Shane Warne falleció en marzo del 2022 (Foto: shanewarne23 / Instagram)

LLEGÓ A PENSAR EN EL SUICIDIO

De acuerdo con el artista, ha lidiado con la depresión desde la infancia, sobre todo por la marginación, destacando que sufrió de críticas por tener “pelo rojo brillante, grandes anteojos azules, tartamudeo y un tímpano perforado”.

Si bien intentó no prestarle atención de los comentarios negativos, el artista reconoció que estos sí lo han afectado y que dejaron una huella en él.

“Solo te señalan por ser diferente en ese punto. He bloqueado mucho de eso, pero tengo un gran problema con eso. Creo que juega con querer estar en un escenario y tener gente como tú y esas cosas”, añadió.

Sumado a las muertes de sus amigos y la enfermedad de su esposo, la depresión no tardó en aparecer con más fuerza. “Sentí que no quería vivir más. Y he tenido eso a lo largo de mi vida... Estás bajo las olas ahogándote. Estás como en esta cosa. Y no puedes salir de ella”, expresó.

Cherry Seaborn fue clave en la terapia de Ed Sheeran (Foto: teddysphotos / Instagram)

EL APOYO DE CHERRY SEABORN

Pese a ser asaltado por los pensamientos negativos, Sheeran no estuvo solo, pues su esposa notó el proceso que estaba viviendo y lo animó a tomar terapia. Además, el propio cantante aseguró que se sintió egoísta de tener estas ideas, pues era padre de dos niñas.

“Nadie habla realmente de sus sentimientos de donde vengo. La gente piensa que es raro conseguir un terapeuta en Inglaterra... Creo que es muy útil poder hablar con alguien y simplemente desahogarme y no sentirme culpable por desahogarme. Obviamente, he vivido una vida muy privilegiada. Así que mis amigos siempre me miraban como, ‘Oh, no es tan malo’”, expresó.

En la actualidad, el artista de 32 años se encuentra asistiendo a terapia y ha aceptado su lucha contra la depresión, reconociendo que la salud mental “no es un botón que se presiona, donde automáticamente estás bien”, pues, pese a los intentos por erradicarlos, “es algo que siempre estará ahí y solo tiene que ser manejado”.