Edith González: ¿cómo se enteró que tenía cáncer de ovario?

La madrugada de este jueves, la actriz mexicana Edith González dejó de existir tras haber luchado casi tres años contra un cáncer de ovario. La noticia fue confirmada por el programa “Hoy”, de Televisa.

Los presentadores dieron a conocer que los familiares de la artista de 54 años decidieron, a solicitud de ella, desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida en el Hospital Ángeles de Interlomas, del estado de México.

Pero ¿cómo se enteró que tenía cáncer una de las figuras más populares de las telenovelas? Te lo contamos a continuación.

Durante una visita al programa Siempre en domingo fue elegida entre el público para interpretar un papel junto al actor Rafael Baledón. (Foto: Instagram @edithgonzalezmx1) Durante una visita al programa Siempre en domingo fue elegida entre el público para interpretar un papel junto al actor Rafael Baledón. (Foto: Instagram @edithgonzalezmx1)

Edith González se entera de la noticia

En agosto de 2016, la actriz reveló mediante una publicación en su cuenta de Instagram que le habían detectado cáncer de ovario.

“En días pasados fui intervenida porque padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Como es parte del proceso, tendré que recibir tratamiento por unos meses. Estoy fuerte, llena de vida y trabajando”, escribió en aquella oportunidad.

Durante una entrevista con el programa “Un nuevo día”, contó que le diagnosticaron carcinoma seroso papilar, en etapa IV, considerado como muy agresivo. Para comunicárselo, esperaron que se encontrara sola, por lo que le pidieron a su esposo que saliera del cuarto.

“El doctor me dijo: güera, esto salió positivo […]. Le dije: tengo cáncer y ahora ¿qué vamos a hacer? […]. Somos un equipo y todos debemos atacarlo”, manifestó.

Narró que tras sus palabras, todos en la habitación del hospital se quedaron mirándola y pensaron que ella no entendía la magnitud de la enfermedad. “Sí lo entendí porque tuve como ejemplo a mi padre”.

Agradecida con la vida

A la pregunta de la entrevistadora: ¿cómo te ves hoy con la enfermedad?, la actriz fue enérgica en responder: “Viva, sí te metes profundo porque hay momentos que son inevitables; pero ¿cómo estoy? Estoy viva y punto”.

Desde que le diagnosticaron cáncer, Edith González enfrentó con mucha fortaleza su lucha junto a su familia y señaló que su padre fue su inspiración para esta batalla, pues él también había sido víctima de esta enfermedad.

En la misma entrevista comentó que se consideraba exitosa, pero cree que pudo haber conseguido más, si no se hubiera puesto muchos límites. “Un consejo para todo el mundo: Sueña muy alto, no te pongas techos de cristal. Los techos se pone uno y yo me puse varios por sentirme fea. ¿Qué me faltó? Ser más ambiciosa. Eso es real, ser ambiciosa es bonito, pero sin destartalar la vida de 40 personas, eso no […]. Ahora me queda abrazar mi pasado, abrazar mi presente y esperar tener un futuro muy largo y vivirlo con paz, con amor, con alegría y con buena onda”.

Destacó como actriz infantil de Televiteatros y en películas de los años 70. (Foto: Instagram @edithgonzalezmx1) Destacó como actriz infantil de Televiteatros y en películas de los años 70. (Foto: Instagram @edithgonzalezmx1)

El cáncer pudo más

El 5 de junio de 2017, la actriz aseguró que su cáncer estaba controlado y agradeció las muestras de apoyo de toda la gente en un video de Instagram.

“A todos, muchas gracias por tanto tanto amor, sus oraciones, su cariño, todo ha sido a favor. Les quiero decir: hoy hay un papel oficial que dice remisión; eso quiere decir que mi cuerpo ha resistido el tratamiento, quiere decir que mi cáncer está en control”, señaló.

Sin embargo, en abril de este año, la revista TV Notas publicó una información en la que daba a conocer que González había tenido fuertes dolores y vómitos durante la grabación de un programa, que indicaban que la enfermedad había regresado. Poco después fue vista en el hospital, pero lo desmintió aduciendo un viaje a Guatemala.

Días después, el 12 de junio de 2019 fue hospitalizada confirmándose los rumores de su recaída. En la madrugada del 13 de junio, dejó de existir.

Cuenta con estudios realizados en Nueva York, Londres y París. (Foto: Instagram @edithgonzalezmx1) Cuenta con estudios realizados en Nueva York, Londres y París. (Foto: Instagram @edithgonzalezmx1)

¿Quién era Edith González?

Edith González nació el 10 de diciembre de 1964 en la ciudad mexicana de Monterrey. Durante su juventud se dedicó a prepararse para la actuación, por lo que cuenta con estudios realizados en Nueva York, Londres y París.

En los años 70 debutó en las telenovelas, en donde logró destacadas participaciones como Los ricos también lloran, Monte Calvario, La Fiera, Corazón Salvaje y Doña Bárbara. Saltó a la fama en Televisa gracias a producciones como Bianca Vidal.

Ella estaba casada con Lorenzo Lazo y tiene una hija de nombre Constanza, de 14 años.