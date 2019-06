Edith González: las frases imborrables que dejó de su lucha contra el cáncer

Después de casi tres años de haber luchado contra un cáncer de ovario, Edith González dejó de existir el pasado 13 de junio, dejando un profundo dolor en todos los mexicanos. A pesar de la enfermedad, la actriz jamás se dio por vencida y siempre mostró una sonrisa para afrontarla.

Como se recuerda, en agosto de 2016, ella se enteró que tenía cáncer y debía seguir un tratamiento. Esta noticia, en lugar de deprimirla, la llevó a mostrarse fuerte y ser un ejemplo para quienes también lo padecían.

Esta actitud ha sido resaltada por miles de personas y en especial por sus seguidores, quienes señalaron que Edith siguió con fortaleza su lucha hasta el final. Las redes sociales, en especial Instagram, y las entrevistas que dio nos recuerdan las frases imborrables que dejó. A continuación, te damos a conocer algunas de ellas.

Durante una entrevista con el programa "Un nuevo día", Edith González contó que le diagnosticaron carcinoma seroso papilar, en etapa IV, considerado como muy agresivo.

Frases que hacen inolvidable a Edith González

“Sé que es una tragedia, pero no lo asumo como tal. Para mí simplemente es un paso, es una fase”, dijo en una entrevista para El Universal.

“Muerte, espérame sentada porque mi mejor danzón va a tardar en llegar”, mencionó.

“No sabían que soy Edith: que yo no me voy a vencer”, indicó tras mostrar su determinación para luchar contra la enfermedad.

“Quiero que Constanza [mi hija] vea a una madre valiente. No le he ocultado nada sobre mi enfermedad, ella sabe que el poder está dentro de ti”, dijo en una entrevista para la revista Quién.

“El cáncer es un niño berrinchudo, no se lo tome en serio, no le haga sentir importante. Lo único importante aquí, son los tratamientos, no los deje”, señaló.

“Disfrutar del aquí y ahora, hacer que cada día cuente, darle significado a nuestra vida y sonreír siempre. Después de todo, el mayor tesoro es estar vivos”, manifestó.

Desde que le diagnosticaron cáncer, Edith enfrentó con mucha fortaleza su lucha junto a su familia y señaló que su padre fue su inspiración para esta batalla.

“Hay que celebrar la vida cuando amaneces, porque dormirte es morirte y hay gente que no despierta, entonces dices: está ahí el sol, aquí estoy; eso es padre, y a partir de ahí, empiezan las aventuras”, señaló durante la presentación de la obra Un Día Particular en 2017.

“El cáncer el algo que se abraza y se vive con alegría”, señaló en otra oportunidad.

“Dense permiso de amar y ser amados. No se aíslen, permitan permítanse reír y soñar, el mundo no se acaba en el cáncer aunque se acabe. Hasta el último suspiro hay que vivirlo con amor”, indicó.

“Pues neta, yo me gusto pelona. Me gusta mucho, me siento muy libre, pero comentaba que esto se ha hecho pensando precisamente en todas las mujeres y los niños que se sienten desarmados sin un pelo, y también el hecho de que yo esté sin pelo, sin peluca, es un mensaje para las mujeres y los niños de ‘yo soy mucho más que un cabello’”, indicó en la alfombra de una revista de moda.

“Ahora me queda abrazar mi pasado, abrazar mi presente y esperar a tener un futuro muy largo y vivirlo con paz, con amor, con alegría y con buena onda”, dijo.

“Querido pasado, gracias por tus enseñanzas. Querido futuro, estoy preparada. Dios mío, gracias por una nueva oportunidad”, mencionó.