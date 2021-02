Aunque han pasado cerca de dos años desde la partida de Edith González, el mundo del entretenimiento latino sigue recordando el legado que dejó la actriz mexicana a lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria en telenovelas, películas, programas de televisión y teatro.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo murió Edith González

Como se recuerda, la también bailarina dejó de existir el 13 de junio de 2019 a los 54 años, dejando un gran dolor en sus familiares, amigos y seguidores, quienes no podían creer que el cáncer de ovario la había derrotado luego de batallar contra él por casi tres años.

Si bien, muchos lamentaron su muerte, quien dejó conmovidos a todos fue su hija Constanza Creel, quien le escribió una emotiva misiva. En aquella oportunidad, la adolescente tenía 14 años.

La actriz también le escribió una emotiva carta a su hija, antes de morir. (Foto: Edith González / Instagram)

LA CARTA DE DESPEDIDA

“Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre. Nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo”, así comenzó la pequeña su misiva dirigida a su progenitora.

“De pequeña, me acuerdo que no importaba qué tan cansada llegaba de trabajar. Siempre me daba un beso y a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar”, señalaba la carta que fue leída por Víctor González, hermano de la actriz, durante el programa ‘Ventaneando’.

La menor que iba a cumplir 15 años en agosto de ese año contó lo que su madre siempre le decía: “Nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo: ‘La carta de renuncia de un actor es la muerte’. Y así lo hizo”.

“A ella le encantaba aprender. Casi siempre que íbamos de viaje era mi guía turística. Y, si no sabía, preguntaba y aprendía. Me llevó a recorrer todo el mundo: Egipto, Galápagos, París, Londres, Myanmar, Camboya, Vietnam, Tailandia, Perú, Colombia, Canadá, Madrid, para mencionar algunos, al igual que la República Mexicana”, redactó Constanza.

En otro momento dio a conocer todos los momentos que compartían y la llenaban de mucha felicidad. “Recuerdo también que me enseñaba películas y yo a ella, y música. Cómo nos echábamos 3.500 veces ‘La novicia rebelde’ por ser mi película. Cómo le hice ver ‘El resplandor’ y ‘Psicosis’, pese a que ella era una miedosa”.

La adolescente, que ahora ya tiene 15 años, recordó en otro momento cuando Edith González se fue a protagonizar una producción y cómo llegó a admirarla por su papel. “Cuando yo tenía 4 años, mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada ‘Doña Bárbara’. Y ella fue Doña Bárbara, la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, ya hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú porque a comparación de ella, en lugar de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor. Te amo, mamá”, decía la misiva que fue leída por su tío.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Edith González y Christian Bach se dejaron de hablar durante varios años

Víctor Manuel, hermano de #EdithGonzález nos lee las emotivas palabras que Constanza le dedicó a su mamá. #LoVisteEnVentaneando Mira aquí más detalles: https://t.co/cLnFnzlArp pic.twitter.com/oOJWCFcMnV — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 17, 2019

¿DE QUÉ MURIÓ EDITH GONZÁLEZ?

Su muerte se produjo casi tres años después de su batalla contra el cáncer de ovario. Días antes de su deceso, ella había sido hospitalizada y debido a que unos aparatos la mantenían con vida, su familia pidió que la desconectaran, a solicitud de González.

Algo que dejó devastados a sus familiares más cercanos, quienes pensaban que la enfermedad había sido controlada, pero cuando conocieron que su sistema inmunológico había cedido, sabían que había llegado el fin.

Víctor Manuel González, hermano de la artista, contó que estaban confiados en su recuperación y destacó que la actriz, a quien detectaron cáncer de ovario en 2016, ese 2019 llegó a combinar su trabajo en el teatro con un programa de televisión, por lo que pensaban que todo andaba muy bien.

En una entrevista al programa Ventaneando señaló que lo único que le llegó a decir Edith es que se sentía un poco cansada y que quería encaminar su carrera hacia otro rumbo; sin embargo, un leve dolor de espalda y oclusión intestinal, que no le permitía metabolizar, la llevaron nuevamente a hacerse un examen médico. Ella había recaído y le quedaba poco tiempo de vida.