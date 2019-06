Edith González: ¿por qué renunció a "Rosa salvaje" de Verónica Castro? La historia que debes conocer

Entre las muchas telenovelas de las que participó Edith González, "Rosa salvaje" quedará como su proyecto más polémico.

"Rosa salvaje" es una telenovela estrenada en 1987 por Televisa, donde González compartió roles con Verónica Castro, Guillermo Capetillo, Laura Zapata y Liliana Abud, hasta que fue reemplazada por Felicia Mercado en el papel de Leonela Villarreal, la villana, a mitad de las grabaciones.

González participó del proyecto hasta el episodio 48 y en su momento se tejieron varias versiones su salida. Se dijo que había sido despedida, pero en palabras de la misma actriz mexicana, en realidad renunció por el supuesto maltrato que recibió de la producción.

En una entrevista rescatada por el canal de YouTube +telenovelas, Edith González defendió su versión de los hechos, explicando que en ese momento de su carrera no podía permitirse un papel antagónico después de haber protagonizado otras ficciones. En su opinión, no iba a aguantar ninguna “humillación”.

“Yo ya venía de protagonizar (otras telenovelas) y me pedían que fuera antagónica. Yo digo ‘está padre’. En ese momento ser antagónica de Verónica no tenía ningún problema, lo que era gacho es que ya te habían subido y ‘órale mi reina, vas para atrás’”, compartió en su momento González.

La actriz también señaló que durante el rodaje vivió “experiencias no gratas” y denunció que no fue tratada como era debido, por lo que decidió renunciar a la serie. González aseguró que no fue despedida por la producción.

“Renuncié. Entonces la gente pensó que a mí me sacaron, pero a mí nadie me sacó, yo renuncié, y en ese tiempo no me importó si iba a ser mesera toda mi vida, o si iba a tener que conducir un taxi. O sea, cualquier cosa, menos aguantar una humillación”, enfatizó.

De su participación en "Rosa salvaje", es recordada la escena en la que Verónica Castro le lanza tallarines al rostro. Para muchos fans, esa fue la gota que rebasó el vaso.

LA MUERTE DE EDITH GONZÁLEZ

Edith González murió el jueves 13 de junio de 2019 a los 54 años víctima de cáncer de ovarios. La noticia la dio el programa "Hoy" de Televisa, que confirmó que la actriz estuvo internada en el hospital Interlomas Ángeles, del Estado de México, donde pidió ser desconectada. Ocurrió durante la madrugada.

El programa citó a la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, quien detalló que Cynthia Klitbo, encargada de la Secretaría de Previsión Social del sindicato de la ANDA, autorizó que la noticia se diera a conocer.

"Ella pidió que la recordáramos con mucho cariño y que se le hiciera un homenaje en el Teatro Jorge Negrete", indicó Raúl Araiza, conductor de "Hoy".

A la actriz le sobreviven su esposo, Lorenzo Lazo, y su hija Constanza Creel González, de 14 años.



Edith González tenía cáncer de ovarios. En agosto de 2016 la actriz informó que le diagnosticaron carcinoma seroso papilar, en etapa IV. "Mi cáncer es diagnosticado como muy agresivo", declaró a la revista "Quién", en la que fue su primera entrevista sobre su enfermedad.