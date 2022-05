La gran cantidad de telenovelas en las que ha participado convierten a Eduardo Santamarinaa en uno de los actores más queridos por los espectadores de México y de todo el mundo, donde sus presentaciones han sido transmitidas. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y detrás de una sonrisa se puede esconder un llanto tremendo o un grito de auxilio.

Así como cualquier otra persona, el artista fue débil en ciertos aspectos de su vida y la adicción por las bebidas alcohólicas le estuvo ganando el partido por mucho tiempo y ahora, totalmente recuperado, puede contarlo con toda la tranquilidad, ya que es consciente de que pudo salir de esa oscuridad después de mucho tiempo.

Pero conseguirlo no fue para nada sencillo. Y es que su adicción lo hizo tocar fondo en múltiples ocasiones, así que en el presente artículo vamos a contar un poco sobre su testimonio de vida, el cual podría ayudar a muchas personas que pueden estar viviendo lo que él atravesó hace mucho tiempo.

El actor mexicano estuvo un tiempo muy pegado al alcohol, pero pudo dejar ese vicio (Foto: Eduardo Santamarina / Instagram)

CUANDO EDUARDO SANTAMARINA TOCÓ FONDO POR EL ALCOHOL

El actor mexicano fue entrevistado en el programa de YouTube de Mara Patricia Castañeda, el cual se llama “En casa de Mara” y allí hablo de diversos temas sobre su vida y su carrera artística, pero se notó cuando llegó el tema de la seriedad al mencionar el tema de las adicciones que él había tenido.

Sin tapujo alguno, Santamarina comentó todo lo que vivió cuando tenía 28 años de edad y dio inicio a sus adicciones con las bebidas alcohólicas. Es más, contó cómo su madre sufría por su culpa al verlo en ese estado, siendo eso algo que lo marcó hasta la actualidad.

“¿Cómo acabamos después de esas borracheras?, todos vomitados, todos tirados, que al otro día te levantas y no te acuerdas de nada. ¡Es terrible!, ves tu cartera y dices ‘¿El dinero dónde está? ¿Qué he hecho con él?’. A tu familia te empieza a alejar. Mi mamá con lágrimas en los ojos me decía que estaba siguiendo los pasos de mi papá”, comentó.

Felizmente, él mismo abrió los ojos y se dio cuenta de que ese camino no le iba a levar a ningún buen lugar, así que decidió salir de allí.

“Uno tiene que escarmentar, uno no escarmienta en cabeza ajena, entonces pues toqué fondo cuando yo ya terminaba solo, de verdad solo, en cuartos de hoteles solo. No había luz, las cortinas cerradas, con paranoias, como loquito. Entonces, cuando pasó eso dije ‘Yo no quiero esto para mí’”, añadió Eduardo Santamarina.

LA AYUDA ESENCIAL DE SU FAMILIA

Luego de un tiempo, el actor pudo mantenerse sobrio gracias a su familia, a quien no dudó en resaltar en este proceso que aún continúa, pues sabe que en cualquier momento se puede caer en lo mismo y tirar a la basura todo lo que ha ido consiguiendo a lo largo de todos los años.

“Tengo la dicha, fortuna y gran regalo de que para mí, primero que nada y luego para mis hijos, de que ellos, hasta el día de hoy, lo cuento con un gran orgullo, nunca me vieron con una copa en la mano, nada, ya el cigarro y eso es otra cosa, pero con alcohol no. No es que esté mal, pero simplemente yo siendo un alcohólico no iba a ser un buen ejemplo para ellos, los iba a hacer sufrir mucho y yo iba a sufrir mucho”, indicó sobre ese tema.