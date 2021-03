Eduardo Santamarina es uno de los actores más populares de México y ha alcanzado gran reconocimiento por su gran talento en las diversas telenovelas que ha protagonizado a lo largo de su carrera actoral. Sin embargo, los escándalos de su vida privada, también han sido protagonistas en algún momento.

El más conocido es el triangulo amoroso que habría existido entre el actor, Itatí Cantoral y Susana González en 2003. En ese momento, se señaló a González de ser la tercera en discordia en el matrimonio de los actores, pues era la pareja protagónica de Santamarina en la telenovela ‘Velo de novia’.

A pesar de todos los dimes y diretes que se dijeron sobre esta situación, el romance entre Eduardo y Gonzáles se convirtió en una de las relaciones más estables del medio y hasta llegaron a pensar en el matrimonio, pero finalmente no se concretaron estos planes.

¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE EDUARDO SANTAMARINA Y SUSANA GONZÁLEZ?

Eduardo Santamarina y Susana González mantuvieron una relación de 3 años y en 2006, la actriz anunció su separación porque ambos tenían proyectos de vida diferentes, según dijo a la prensa en ese entonces.

14 años después del rompimiento, el actor confesó que, aunque tiene una relación cordial con González, no son amigos.

“A todas mis ex si me las topo, me da gusto verlas, las saludo, me saludan, les pregunto cómo está su familia, porque fueron relaciones largas en las que uno se involucró con la familia, pero te mentiría si te dijera ‘sigo siendo amigo de mis ex’, no, para nada, eso sí se cierra la cortina y se acabó”, dijo a ‘Suelta la sopa’.

Eduardo Santamarina y Susana González fueron pareja tres años (Foto: Televisa)

También compartió por qué no se casó con la actriz: " Simplemente no se dio, yo con Susana estuve tres años, no fue un noviazgo de telenovela nada más, por supuesto que cuando estuvimos juntos se llegó a pensar en querernos casar, pero no se dio y no pasa nada”, explicó.

El pasado amoroso de Eduardo Santamarina ha quedado en el pasado y ahora goza de un matrimonio estable; de doce años con Mayrín Villanueva.

Eduardo Santamarina junto a su esposa Mayrin Villanueva (Foto: Instagram de Eduardo Santamarina)

“Todos los que estamos en una relación de amor y de respeto, obviamente, permea en tu trabajo, con tu familia o amigos”, mencionó. “Nos sentimos muy orgullosos de los hijos que tenemos, porque también ha sido un trabajo de ellos y gracias a ellos estamos donde estamos y tenemos esta familia “, concluyó.