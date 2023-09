Tal como se especulaba desde hace un tiempo, Eduardo Verástegui quiere ser el próximo presidente de México y para ello ya empezó a recaudar firmas de la ciudadanía y a mover sus redes sociales con el objetivo de lograrlo. Sin embargo, hay algo que genera ciertas dudas en la opinión públicas: no tiene esposa.

El actor y productor de la película “Sound of Freedom”, en caso gane las futuras elecciones generales de su país, no contará con el apoyo de una primera dama, por lo que nos hace reflexionar sobre los motivos por los cuales no ha podido encontrar al amor de su vida y contraer matrimonio, ceremonia que es un sacramento de la religión católica que él profesa y defiende a capa y espada.

El mismo Verástegui, en una entrevista con el podcast “Ginalogía” de Gina Ulmos, ha hablado sobre el tema de no tener a una mujer al lado que se convierta en una eventual primera dama y por qué no ha conseguido enamorarse de alguien en los últimos años, así que ahora recapitularemos las frases más importantes que mencionó.

¿EDUARDO VERÁSTEGUI QUIERE CASARSE Y TENER HIJOS?

El tema de no tener esposa fue tocado en la entrevista mencionada y Eduardo Verástegui resaltó que él no necesita a nadie más en su vida que no sea Dios, pero dejó en claro que sí le encanta mucho la idea de formar una familia y traer hijos al mundo, como la Biblia manda, pero lastimosamente, no ha tenido la oportunidad de hacerlo hasta la actualidad, cuando ya tiene los 49 años de edad.

Del mismo modo, ha contado, sin miedo alguno, que en muchas oportunidades, al dormir, ha tenido sueños en los que se ve cargando a bebés que son sus hijos y que eso lo hace muy feliz, pero, al despertar, se da cuenta que eso no es real, provocando que derrame algunas lágrimas de tristeza debido a que es algo que sí o sí quiere.

“Necesito a Dios, con él basta. Quien a Dios tiene, ya nada le falta. ¿Quisiera tener una familia? Claro que quisiera. He tenido muchos sueños con hijos, me levanto y de repente no hay nada y me salen lágrimas. Quiero ser papá, quiero tener una esposa, quiero tener una familia”, fueron algunas de sus palabras cuando le preguntaron acerca de ello.

Eduardo Verástegui confirmo su deseo de ser presidente de México (Foto: Eduardo Verástegui / Instagram)

¿POR QUÉ EDUARDO VERÁSTEGUI NO HA FORMADO UNA FAMILIA?

Eduardo Verástegui, quien asegura estar guardando celibato desde hace muchos años, es alguien que desea muchísimo formar una familia, pero para ello necesita a una mujer en su vida que se convierta en su esposa y compañera para toda la vida, lo cual ha sido algo que no ha encontrado hasta la actualidad, generando inquietud por saber el porqué.

De acuerdo a lo que él mismo contó, no ha tenido tiempo de conocer a alguien porque en los últimos años se ha enfocado en la misión contra la trata de niños y la explotación sexual a menores de edad, justamente lo que se ha podido apreciar en la cinta “Sound of Freedom”, que ha sido todo un éxito en Estados Unidos y América Latina.

“Es el ritmo que llevo, ando de un lugar para otro. Estoy casado con esta misión desde hace ocho años. Para casarte primero tienes que conocer a una persona y para eso necesitas tiempo. No me he dado el tiempo, tal vez me lo tengo que dar. ¿Pero en qué momento?”, añadió Eduardo Verástegui, aunque no descartó que en algún momento pueda hallar a la mujer que lo haga feliz hasta el final de sus días.