Eduardo Yáñez ha sido protagonista de innumerables novelas mexicanas, tales como “Destilando amor”, “La verdad oculta” y “Fuego en la sangre”, producciones en las que desplegó todo su talento y galantería. Sin embargo, como todo ser humano tiene su talón de Aquiles y este radicó en las adicciones.

El actor de 61 años, que no solo ha hecho carrera en la pantalla chica, pues también ha formado parte de una veintena de películas, decidió tocar el tema de sus adicciones al alcohol y las drogas en una reciente entrevista con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante.

Yáñez admitió que fue alcohólico, un hábito que dejó hace 15 años aunque con lógicas recaídas, propias de aquella persona que se encuentra aún en tratamiento. No obstante, sus crisis de ansiedad por dejar de ingerir bebidas alcohólicas no han llegado a extremos graves como anteriormente.

“Son 15 años los que ya no tomó, aunque he caído algunas veces, aunque hay niveles y niveles. Yo le llamó caer a una noche donde me meto una botella de vino tinto pero no pasó de ahí. Antes, era agarrar una cervecita y terminar tres días después”, relató Eduardo Yáñez.

¿CÓMO EDUARDO YÁÑEZ TERMINÓ TOMANDO LOCIÓN PARA AFEITAR?

El actor de “Amores verdaderos” relató de una forma muy valiente y sincera cómo es que llegó a beber loción para afeitarse en un ataque de crisis.

“Mira yo tuve una etapa muy fuerte de alcoholismo que terminé tomando loción para afeitar con agua, por el hecho de seguir tomando, y eso ya me provocó demasiados problemas de salud, ahora sí que parece jalada, pero sí... yo sí me vi en el espejo y me vi ya las venas así (marcadas) y sí dije ‘esto no es lo que quiero de mi’”, aseveró.

¿CONSUME DROGAS EDUARDO YÁÑEZ?

Infante le consultó si había consumido drogas o si lo hacía actualmente, a lo que Yáñez indicó que en su juventud lo hacía pero en el presente ello ya es cosa del pasado.

“¿Drogas? Bueno, ‘motita’ desde la vocacional, cuando ibas a concierto o salías. En Los Ángeles, donde vivo, está permitido pero ya no consumo, ni drogas ni alcohol”, acotó.