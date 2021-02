Eduardo Yáñez es reconocido internacionalmente como un galán de telenovelas, ha destacado por su participación en diversos melodramas como “Yo compro esa mujer”, “En carne propia”, “La verdad oculta”, “Destilando amor”, “Fuego en la sangre”, entre otras producciones. El mexicano es sin duda uno de los actores de Televisa más polémicos del medio artístico y en diversas ocasiones ha protagonizados varios incidentes con la prensa.

Yáñez incluso llegó a agredir a reporteros al no querer responder alguna pregunta. Y, nuevamente, el actor de 60 años ha dado de que hablar tras manotear al periodista Gabriel Cuevas, del programa “Venga la alegría”. Como es sabido entre el público, no es la primera vez que el actor ha tenido exabruptos de este tipo, es por ello que ha sido calificado como agresivo y tener un carácter explosivo.

Pero ese no es el único tema del que se está hablando sobre Eduardo Yáñez. El galán de “Destilando amor” tiene una complicada relación con su hijo Eduardo Yáñez Jr., producto de su relación con Norma García, con quien se casó en 1987, luego de un noviazgo de 10 años.

Eduardo Yáñez es reconocido internacionalmente como un galán de telenovelas mexicanas. Tiene 60 años (Foto: Eduardo Yáñez/ Instagram)

Al respecto, Eduardo Yáñez dijo que no quería hablar de su hijo y fue tajante cuando se le preguntó sobre cómo está su primogénito y su nieto. “No tengo noticias de eso y no pretendo hablar de eso tampoco”, dijo a los medios mexicanos.

Pero, ¿qué pasó exactamente entre Eduardo Yáñez y su hijo? ¿Por qué se pelearon y distanciaron? A continuación, te contamos los detalles de la relación entre el actor mexicano y su primogénito de 28 años.

En octubre de 2017, se supo que el tema de su hijo seguía siendo difícil. En una alfombra roja en Los Ángeles, Eduardo Yáñez agredió con una cachetada al reportero Paco Fuentes de “El Gordo y La Flaca”, quien lo cuestionó sobre un incidente protagonizado por su primogénito.

Según Univisión, durante la infancia y los primeros años de la adolescencia de Eduardo Yáñez Jr., padre e hijo llevaban una buena relación. Así lo demostraba el joven a través de sus redes sociales, donde se expresaba con halagos hacia su padre. Pero eso cambió en 2017, cuando su vínculo terminó por fracturarse.

En junio de ese mismo año, Eduardo Yáñez Jr. utilizó su cuenta de Twitter para calificar a su padre de “drogadicto, racista y abusador de mujeres”. Además, el joven señaló que su padre es todo lo opuesto a los papeles que interpreta: “Es gracioso cómo en las telenovelas mi padre hace siempre de héroe, pero en la vida real es completamente lo opuesto”.

Eduardo Yáñez Jr. es producto de la relación entre el actor mexicano y Norma García, quienes se casaron en 1987 (Foto: Eduardo Yáñez Jr/ Instagram)

En julio de 2017, Norma García, exesposa del actor, habló del conflicto que tenían en ese momento padre e hijo. “El motivo exacto no lo sé, pero fue una discusión muy fuerte; mi hijo me comentó: ‘Para mí, mi padre está muerto, no quiero ser como él’. Con su padre hablo muy poco, pero la última vez me djio: ‘No deseo un hijo así, no quiero saber de él, tú no te metas’”, declaró para TVNotas.

El motivo de la pelea entre padre e hijo surgió cuando Eduardo Yáñez Jr tenía 15 años. El galán de telenovelas le dijo a su hijo que tenía una cuenta para emergencias y para su futuro. “No la toques; si la vas a tocar, me avisas”, le recalcó.

Sin embargo, Eduardo Yáñez gastó 15 mil dólares de los ahorros de su padre y se justificó diciendo que “tenía 15 años y no sabía utilizar dinero ni vivir en Estados Unidos”, contó al programa “Primer Impacto”.

En esa misma entrevista, el joven confesó que Yáñez le había prometido ayudarlo a entrar al medio artístico. Sin embargo, el actor no cumplió su promesa y le dijo a su hijo que primero tenía que “arreglarle” la cara, los dientes y la nariz. “Cuando mi papá se enoja dice un chingo de cosas. Me decía: ‘Te odio, malnacido, desgraciado’”, declaró.

En noviembre de 2018, Yáñez se sinceró sobre las rencillas que tenía con su hijo: “De ahí nace este pleito que tuve con mi hijo muy fuerte, donde mi hijo se expresó de mí de mil maneras”, dijo a Paty Chapoy.

El actor de telenovelas dijo que aunque había perdonado a su hijo, ya había perdido la confianza en él: “La confianza es algo muy difícil de recuperar de alguien, sobre todo cuando has entregado todo. Pero sí te puedo decir que tengo muchas ganas de verlo”.