El tercer domingo de junio, una gran cantidad de países de Latinoamérica celebra el “Día del padre”, fecha en la que se reconoce la importancia de este rol en las familias y en la sociedad.

Como era de esperarse, las celebs de muchos países se preparan para la importante fecha, incluyendo a Eduin Caz del “Grupo Firme”, quien tiene dos hijos con su esposa Daisy Anahy.

Sin embargo, la historia del intérprete de “El tóxico” y su padre no fue la más feliz, por lo que el artista nacido en Culiacán no está dispuesto a repetirla con su familia.

El día del bautizo de la hija menor del cantante, quien está acompañado de su familia (Foto: Eduin Caz / Instagram)

LOS HIJOS DE EDUIN CAZ

El cantante se presentó en el programa “En casa con Telemundo”, donde reveló que mantiene un vínculo de amor y comprensión con Eduin Gerardo y Dhasia Geraldine, sus dos pequeños hijos.

“Cuando yo nací y tuve uso de conciencia, mi papá y mi mamá ya se habían separado. No tenía es figura paterna de ‘Hey, hijo, ¿cómo estás?’ Mi papá era muy alejado”, confesó.

“Nos fuimos a vivir a Tijuana y tampoco había papá. Luego mi mamá se juntó con Eliseo, quien es mi padrastro, que era muy estricto. Siempre en mi mente dije que yo quiero lo contrario para mis hijos, por eso terminé mi carrera”, destacó.

Sin embargo, aunque admite que “le sacan canas verdes”, está dispuesto a ser un padre moderno.

“Sus trabajos los hace él solo, sus tareas las hace él solo, yo no hago nada porque me salió buen niño, creo que hasta ahí vamos bien. La niña es un desastre y no se cómo tratarla, me está sacando canas verdes, moradas, azules y de todos colores, por eso me pinto el pelo”, comentó entre risas.

Del mismo modo, Caz reconoció que tuvo un padre ausente, por lo que trabajará y guiará a sus pequeños en su crecimiento, y recordándoles que deben cuidarse siempre.

“Yo soy el que le va a prestar el carro ‘para ir al cine’ (hace gestos de con los dedos), el que entendió, entendió. Mi’ja, cuídese”, sentenció.