Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, preocupó a sus fans luego que su esposa, Daysi Anahí, diera a conocer que el cantante fue hospitalizado de emergencia. Horas antes de que su salud empeorara, el intérprete de “El amor no fue pa’ mí” había compartido con sus seguidores que se encontraba enfermo, al igual que su hija.

La esposa del cantante de música regional compartió en su cuenta de Instagram una imagen de Eduin Caz acostado en una camilla y alrededor de él algunos doctores revisándolo. “Primeramente Dios todo va a salir bien”, escribió Daysi Anahí, prendiendo las alarmas y preocupando a sus fans. ¿Qué le pasó al líder de Grupo Firme?

EDUIN CAZ HOSPITALIZADO

Pese a que no hay información oficial respecto a lo que llevó al cantante a ser hospitalizado, lo cierto es que días antes de ponerse mal, el vocalista publicó una historia en Instagram revelando que durante la temporada invernal sus defensas se bajan y sus vías respiratorias tienen algunos agravios fuertes. Por tanto, la emergencia se debería a cuestiones respiratorias, mismas que se habría agravado y hoy lo tienen en el hospital.

Eduin Caz compartió una selfie de él (Foto: Grupo Firme/Instagram)

Las condiciones del clima durante la temporada invierno son cruciales para Eduin Caz, pues también reveló que padece de asma y en estas fechas suele utilizar la máscara de oxígeno.

¿EDUIN CAZ TIENE COVID-19?

Tras las últimas noticias sobre su salud, algunos internautas han señalado que el cantante se habría contagiado de COVID-19. Especulaciones que se acrecentaron luego que se le viera respirando con ayuda de la máquina. No obstante, el intérprete de regional mexicano aclaró que la ocupó por otras razones de salud.

Daysi Anahí compartió la imagen de Eduin Caz echado en la cama de un hospital (Foto: Daysi Anahí/Instagram)

“¡Que voy a tener COVID! No, no tengo COVID, mentira, eso es totalmente falso. Mis verdaderos fans saben que el frío me mata porque tengo asma”, se encargó de explicar Eduin Caz en su cuenta de Instagram.

El cantante agregó que se vio obligado a usar asistencia médica debido a que estaba muy cansado por la reciente gira de Grupo Firme.