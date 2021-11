El Grupo Firme de México es uno de los más populares en el país azteca y también en varias zonas del extranjero, como Estados Unidos. Los muchachos liderados por Eduin Caz, a base de esfuerzo y perseverancia, han logrado llegar a niveles insospechados de reconocimiento, aunque antes debieron seguir patrones y modelos para obtener lo que ahora son. Es así que la banda musical ha tomado como ejemplo la carrera de ‘El Yaki’ para los cimientos de una trayectoria que hasta hoy es impecable.

De hecho, el vínculo que el grupo de música regional tiene con Luis Alfonso Partida es uno de los más fuertes que tienen a lo largo de todos sus años de carrera. ‘El Yaki’ como también se le conoce a Luis ha influido directamente en el estilo del Grupo Firme, quienes miraban de cerca lo que hacía el cantante cuando formó parte de Banda el Recodo de Don Cruz Lizárraga allá por los años 2008 hasta el 2011.

Eduin Caz en una entrevista que dio al canal de YouTube de Ernesto Barajas contó detalles de cómo inició su vínculo amical con ‘El Yaki’, quien no solo es uno de sus principales referentes, sino también su compadre. Además, Caz destaca la colaboración de Partida con el Grupo Firme, lo cual ha sido muy aceptado por los seguidores de ambos.

CÓMO NACIÓ LA AMISTAD ENTRE EDUIN CAZ Y EL YAKI

El vocalista de Grupo Firme cuenta cómo fue el encuentro y nacimiento de la amistad con ‘El Yaki’. Para aquel entonces, el grupo regional ya tenía algunos éxitos, los cuales pasaban los 50 millones de reproducciones. Además, el cantante hace referencia a ‘Chacharas’, a quien responsabiliza de haberle presentado al entonces líder de Banda el Recodo.

“Cuando lo conocí ya traía yo varias canciones, ‘El dinero ni nada’, ‘Juro por Dios’, ‘El amor no fue pa’ mi’, ‘Pídeme’, ya estaban esas rolitas underground, ya eran cuatro canciones que tenían arriba de 50 millones, entonces cuando me lo topé, me acuerdo que lo llevó Chacharas, en paz descanse, se lo llevó al malecón, ahí lo conocí”, recordó.

En medio de la plática, Caz le recordó al entonces líder de El Recodo que años atrás habían cantado juntos. “Tú hace ocho años tocaste con El Recodo, aquí y aquí y cantaste y le enseñé el video en donde salimos cantando”, revivió el cantante mexicano.

EL YAKI ES PADRINO DE LA HIJA DE EDUIN CAZ: ASÍ FUE EL BAUTIZO

Como alguna vez lo prometieron, en octubre de 2021, ‘El Yaki’ y Eduin Caz se convirtieron en compadres, luego de que el exintegrante de El Recodo sea oficialmente el padrino de Geraldine, la hija del líder del Grupo Firme. La fiesta fue a lo grande, pues contó con la presencia de otras bandas ligadas al origen del cantante de la banda de Tijuana.

Luego de la ceremonia por el sacramento, los asistentes gozaron con la música de Calibre 50, una de las agrupaciones en donde Eduin Caz fue primera voz. El cantante subió a tarima para interpretar ‘Cuidando el territorio’. Beto Sierra, otro de los conocidos del artista mexicano, también subió al escenario para acompañarlo.

Cabe recordar que Eduin Caz siempre ha mostrado su felicidad por su hija. Cuando nació su primogénita las primeras palabras del artista regional fueron: “Se parece mucho a mi”. El músico es muy apegado a la menor, quien siempre muestra lo feliz que es cuando su padre le demuestra afecto.